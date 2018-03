Snelrecht voor diefstal van jeans en parfums 13 maart 2018

De winkeldetective van warenhuis Inno in de Diestsestraat in Leuven betrapte op zaterdag 10 maart een man die twee flesjes parfum had gestolen. De man had de flesjes verstopt in zijn schoudertas en was buiten gelopen zonder te betalen. De detective hield de man tegen op straat. Hij moest de 18-jarige die geen adres heeft in België, tegen de grond werken. De verdachte had ook nog een jeansbroek bij ter waarde van 300 euro die gestolen bleek te zijn in een kledingzaak in de Parijsstraat. Camerabeelden maakten duidelijk dat de man ook in aanmerking komt voor deze diefstal. Het parket dagvaardde hem onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij zal in april voor de rechter verschijnen. Zijn kompaan, die er ook van verdacht wordt een jeansbroek en parfum gestolen te hebben, kon ontkomen. (ADPW)