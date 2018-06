Snelrecht na diefstal tabak 19 juni 2018

Een 37-jarige man uit Leuven kreeg van het parket een snelle dagvaarding nadat hij betrapt was op winkeldiefstal in warenhuis Colruyt. De man, die bij de politie gekend is voor winkeldiefstallen, werd door de winkeldetectives meteen in de gaten gehouden. Ze zagen hoe de man een kar vol laadde en zich naar de koelafdeling begaf. Daar verstopte hij tien pakjes tabak in zijn broek. De man ging in de wachtrij aan de kassa staan maar vertrok vroegtijdig met het smoesje dat hij zijn geld in de auto was vergeten. Eenmaal buiten werd hij gecontroleerd en vonden de detectives de pakjes tabak ter waarde van 88 euro terug. De dertiger moet in juli voor de rechtbank verschijnen om zich te verantwoorden voor de winkeldiefstal. (BMK)