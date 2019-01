Sneeuwval: idyllische taferelen en dolle pret Bekijk de fotoreportage over de eerste sneeuw... Bart Mertens

22 januari 2019

17u45 0 Leuven De winterprik leverde vooralsnog geen massa winterplezier op in onze regio. Omstreeks 11 uur begon het te sneeuwen maar amper drie kwartier later was het alweer voorbij. In de vroege namiddag volgde een tweede sneeuwbui die toch enkele idyllische taferelen opleverde. In het verkeer waren er geen grote problemen.

De stad Leuven en vele andere gemeentebesturen in onze regio waren vandaag op alles voorbereid door de aangekondigde winterprik. Strooizout in de aanslag en klaar om ’s ochtends vroeg al uit te rijden. Die maatregelen leverden resultaat op want de ochtendspits verliep zonder enig probleem die naam waardig. De temperatuur bleef in de vroege ochtend gezellig winters met -2 graden op de teller en de sneeuw was eerder een toevallige voorbijganger. Omstreeks 11 uur vielen de eerste vlokken maar drie kwartier later was het alweer voorbij. Nog geen centimeter sneeuw…

Scholen

Ook later op de dag –na de tweede sneeuwbui- ontstonden er geen ernstige problemen in het verkeer. De sneeuw leverde evenwel winters plezier op voor de kinderen in de scholen. In Kampenhout leefden de leerlingen van school De Boomhut zich bijvoorbeeld goed uit met de sneeuw. De komende dagen blijft het koud in Leuven met temperaturen net onder het nulpunt. Vrijdag wordt de uitschieter met minimumtemperaturen tot -4 graden. Niet koud genoeg om pakweg schaatsplezier mogelijk te maken op de Leuvense vijvers. De stad Leuven waarschuwt overigens nu al voor het gevaar van schaatsen op vijvers als het ijs nog niet dik genoeg is geworden. Schaatsen zonder officiële toestemming op openbaar water is trouwens niet toegelaten in Leuven en dat geldt ook voor vele andere gemeenten in onze regio.

Bekijk hieronder de fotoreportage over de sneeuw in onze regio:

