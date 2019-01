Sneeuw verdween te snel voor sneeuwplezier Bart Mertens

30 januari 2019

18u50 0 Leuven In Leuven zijn geen problemen ontstaan door de sneeuw. De strooidiensten reden dinsdagnacht al uit en hadden alles onder controle op de opvallend rustige wegen in en rond de stad. De kinderen die hoopten op een woensdagnamiddag vol sneeuwpret waren er overigens grotendeels aan voor de moeite want de sneeuw bleef niet liggen.

De Leuvense strooiwagens beleefden een drukke nacht maar die inspanningen hebben geloond. De stad werd wakker onder een mooi wit tapijtje –van de verwachte tien of vijftien centimeter was geen sprake- maar de wegen waren berijdbaar dankzij 15 ton strooizout. “De strooiwagens reden uit om de wegen en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te houden. Het stadsbestuur heeft aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om de fietspaden langs de gewestwegen en de ring sneeuw- en ijzelvrij te houden”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). Voor de kinderen leek er een fijne woensdagnamiddag met veel sneeuwpret aan te breken maar die hoop verdween als sneeuw voor de zon. De sneeuw bleef niet liggen en bijgevolg was spelen in de sneeuw enkel ’s ochtends echt plezant. Tegen de namiddag was het merendeel van de sneeuw al verdwenen, zeker in stedelijke gebieden.