Smoutebollen vervangen gebak op nieuwjaarsdrink 02u27 0 Leuven Op de traditionele nieuwjaarsdrink op de Grote Markt in Leuven zal er geen gebak meer geschonken worden. "We trakteren wel op smoutebollen, een broodje vlees van De Kapblok en een portie Veggie", klinkt het.

Het Wit Madammeke voorziet 3.000 porties smoutebollen. Je moet de puntzak goed bijhouden. Op elke zak staat een nummer en om 16, 17 en 18 uur verloten we een fiets en fietszakken onder de aanwezigen van het voorbije uur. De fietszakken zijn van 'De Firma'. Giel Kops is een jonge Leuvense ondernemer. Het zijn unieke stukken gemaakt uit de banieren die in de Bondgenotenlaan hingen (Groot Verlof, Wintertijd, ...". Het stadsbestuur nodigt alle Leuvenaars uit om tussen 15 en 18 uur het glas te komen heffen op het nieuwe jaar. Dat moet de succesvolle afsluiter van 'Wintertijd' worden. "Ook dit jaar hopen we veel mensen te mogen verwelkomen" zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina. "Het is het ideale moment om bij te praten met vrienden die je al een tijdje niet hebt gezien of juist nieuwe mensen te ontmoeten." Een andere jaarlijkse gewoonte blijft wel gewoon: AB InBev trakteert met Stella en Leffe. Er is ook frisdrank en koffie. (ADPW)