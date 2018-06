Smart Drinking tegen alcoholmisbruik 07 juni 2018

De stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven en AB InBev slaan de handen in elkaar om schadelijk alcoholgebruik aan te pakken. In de Collegezaal van het stadhuis op de Grote Markt in Leuven werd gisteren het forum 'Smart Drinking Leuven' georganiseerd. Experten uit de medische, academische, politieke en industriële wereld gaven er hun visie op schadelijk alcoholgebruik. "Het is een wereldwijd gezondheidsprobleem en de bron van veel overlastproblemen. De stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven en AB InBev slaan daarom de handen in elkaar om dit complexe probleem aan te pakken. Het doel is om schadelijk alcoholgebruik in Leuven tegen 2020 met 10% te reduceren. De kracht van dit project zit in de samenwerking tussen de overheid, de onderwijswereld, de zorgsector en de industrie. Dankzij dit samenwerkingsverband komen we tot een '360° aanpak' in Leuven", laten de initiatiefnemers optekenen. (BMK)