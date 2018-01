Slechtvalk op Sint-Lambertuskerk 26 januari 2018

02u32 0 Leuven De Sint-Lambertuskerk in Heverlee heeft sinds een maand een bijzondere bezoeker. Het gaat om een slechtvalk die op zoek is naar een broedplaats. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud hebben nu samen met het Fonds Instandhouding Roofvogels een nestkast geplaatst op de kerk.

"Er zit al een maand een slechtvalk op de kerktoren maar er is geen geschikte plaats om te broeden", aldus Philippe Smets van het Fonds Instandhouding Roofvogels. "Slechtvalken broeden van nature op rotsrichels. Maar grote kerken of watertorens worden ook aanzien als rotswanden. Als er dan een nestkast geplaatst wordt, kunnen slechtvalken er broeden. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud hebben nu in samenwerking het F.I.R.(Fonds Instandhouding Roofvogels) een nestkast voor de slechtvalk geplaatst op de Sint-Lambertuskerk in Heverlee. In Oost-Brabant hangen momenteel elf nestkasten. Vorig jaar werd er in vier nestkasten gebroed. In Leuven waren er drie jongen. Eenmaal de jongen het nest uitvliegen, duurt het nog twee maanden vooraleer ze zelfstandig duiven of andere vogels in de vlucht kunnen vangen. Slechtvalken vangen veel stadsduiven en zijn daarom nuttige dieren. Duivenmelkers zien de slechtvalk echter niet graag omdat ze zijn bang zijn dat de slechtvalken hun duiven vangt. Maar een slechtvalk jaagt niet op een reisduif die tegen 100 km/uur naar huis vliegt. Hij vangt liever de stadsduiven die op de grond of op een dak zitten. Dat zijn gemakkelijke prooien." (BMK)