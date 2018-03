Slechts 4 op 222 leerlingen kiezen rood ZESDEJAARS HEILIG HARTINSTITUUT STEMMEN SP.A WEG TEKSTEN: BART MERTENS /FOTO'S: PATRICK VERTOMMEN

01 maart 2018

02u31 0 Leuven Het Heilig Hartinstituut in Heverlee organiseerde zopas een politiek debat met de Leuvense partijen voor de zesdejaars. Dat leidde tot opmerkelijke resultaten in het stemgedrag van de jongeren waarvan het merendeel op 14 oktober voor het eerst naar de stembus trekt. Het meest opvallende resultaat was dat slechts 4 leerlingen op een totaal van 222 koos voor meerderheidspartij sp.a.

Onder leiding van VRT-journaliste Ann De Bie kregen de laatstejaars van het Heilig Hartinstituut in Heverlee een politiek debat voorgeschoteld. Zeven Leuvense partijen kwamen hun visie geven, onder meer over mobiliteit en migratie.





Voor CD&V nam lijsttrekker Carl Devlies het woord terwijl lijsttrekker Mohamed Ridouani van sp.a zich liet vervangen door fractieleider Mich De Winter. Bij de oppositiepartijen waren het Jonas Veys (Open Vld) Sander Vandecapelle (PVDA), Lorin Parys (N-VA), Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) en David Dessers (Groen) die het woord voerden.





N-VA absolute winnaar

In de zaal ruim 400 jongeren waarvan er 222 deelnamen aan de enquête die peilde naar hun politieke voorkeur. Het mini-onderzoek - dat absoluut niet te vergelijken is met een echte wetenschappelijke peiling - leidde toch tot opmerkelijke resultaten. N-VA kwam als overwinnaar uit de bus met 26,58 %. Het zilver was voor Groen met 24,32 % terwijl PVDA 17,57 % van de stemmen kreeg. Op nummer vier volgde Open Vld met 14,41 %, gevolgd door CD&V met 11,26 %. Nummer zes was Vlaams Belang met 4,05 % en tot slot sp.a met 1,8 %. Dat laatste resultaat is opmerkelijk, zeker als je weet dat sp.a in 2012 in Leuven met voorsprong de verkiezingen won en afklokte op 31,4 %. Dat was bijna dubbel zoveel als nummer twee CD&V die in 2012 nog 18,5 % van de Leuvense kiezers kon overtuigen. Nogmaals, in het schooldebat van Heilig Hart ging het om een beperkt aantal 'stemgerechtigden' uit één welbepaalde doelgroep, maar dat sp.a bij de jongeren slechts 4 stemmen op een totaal van 222 zou binnenhalen, had zelfs de grootste vijand van de socialisten niet verwacht. Het feit dat lijsttrekker Mohamed Ridouani was verhinderd, speelde ongetwijfeld mee in het slechte resultaat maar vervanger Mich De Winter valt niets te verwijten. Overigens liet ook Line De Witte (PVDA) - de enige vrouwelijke lijsttrekker - zich vervangen, maar dat speelde dan weer niet in het uiteindelijke resultaat. De enige conclusie is dat je geen conclusies kan trekken uit één debat in één school, maar het mini-onderzoek in Heilig Hart zomaar onder de mat vegen, zou ook niet verstandig zijn van onze kandidaat-burgemeesters.