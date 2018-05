Slechts 1 % stemt CD&V GROEN GROTE WINNAAR BIJ LEERLINGEN NA DEBAT IN GO! ATHENEUM DE RING BART MERTENS

12 mei 2018

02u25 0 Leuven Het verkiezingsdebat in GO! Atheneum De Ring in Leuven leverde een opmerkelijk resultaat op. Slechts 1 % van de laatstejaars koos voor CD&V terwijl Groen met voorsprong de grootste Leuvense partij werd met liefst 47 %. "Het is en blijft slechts een schooldebat waar CD&V geen conclusies aan wil koppelen", reageert kandidaat-burgemeester Carl Devlies van CD&V.

Een schooldebat is slechts een schooldebat maar het blijft wel een indicatie van wat ons mogelijk te wachten staat op 14 oktober. In school GO! Atheneum De Ring in Leuven. gingen Mohamed Ridouani (sp.a), Jasper Steyaert (Open Vld), David Dessers (Groen), Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang), Lorin Parys (N-VA), Thijs Craane (CD&V) en Seppe De Meulder (PVDA) onder leiding van Knack-journalist Walter Pauli pittig in discussie. "Een eerste hoogtepunt was het boeiende mobiliteitsdebat met het verkeersplan en de Bruulparking in de hoofdrol. Iedereen was ook zeer aangenaam verrast door de positieve ideeën rond de meer dan noodzakelijke schooluitbreiding van Atheneum De Ring. Een gedeeltelijke uitbreiding richting Comeniussite leek zowel voor de meerderheid als voor de oppositie de meest logische oplossing. Voor en na het debat mochten de leerlingen van het laatste jaar stemmen. Onze leerlingen stemmen blijkbaar erg progressief", zegt Bart Meulemans van GO! Atheneum De Ring.





Kanttekeningen

Voor het debat klokte sp.a nog af op 30,5 % om na het debat licht te zakken naar 28,5 %. Bij de dalers ook Vlaams Belang en wel van 3 naar 0 %. Voor Open Vld eveneens een daling: van 7,5 naar 4,5 %. De meest opvallende daling was echter weggelegd voor CD&V. De huidige meerderheidspartij kon voor het debat nog 12,5 % van de laatstejaars bekoren maar zakte na het debat helemaal weg tot amper 1 %. "Er moeten toch enkele kanttekeningen worden gemaakt bij de uitslag", reageert kandidaat-burgemeester Carl Devlies. "Thijs Craane, onze voorzitter van Jong CD&V, kwam altijd als laatste aan het woord. Bovendien was een derde van de leerlingen niet afkomstig uit Leuven. Met concrete Leuvense dossiers zoals de Bruulparking scoor je bij een publiek dat niet thuis is in de stad minder goed, zeker in vergelijking met de eerder universele groene boodschap. CD&V hecht zeker geen conclusies aan het resultaat van het schooldebat."





'Maar' een schooldebat

PVDA Leuven liet dan weer een mooie stijging van 1 naar 6,5 % optekenen. Ook N-VA kreeg de wind in de zeilen en steeg van 6,5 naar 12,5 %. Grote winnaar van het schooldebat bleek echter oppositiepartij Groen. Voor aanvang was al 39 % overtuigd en dat percentage steeg nog tot liefst 47 %. Kandidaat-burgemeester David Dessers toonde zich een tevreden politicus. "Oprechte dank aan de zesdejaars van GO! Atheneum De Ring. Groen scoorde met 39% al erg goed voor het debat en blijkbaar heb ik de leerlingen niet teleurgesteld want na het debat stemde 47% voor. Het blijft 'maar' een schooldebat maar het toont alweer aan dat Groen de wind in de zeilen heeft."