Sioux opent vestiging in Leuven 06 augustus 2018

Technologiebedrijf Sioux heeft in Leuven haar derde Belgische vestiging geopend. De uitbreiding is nodig om de verdere groei van Sioux te faciliteren en een betere invulling aan de ambities van het bedrijf te geven. "Onze vestiging in Leuven is steeds belangrijker in het bedienen van Vlaams-Brabant en Brussel/Zaventem", aldus Filip Eykens, managing director van de Sioux vestigingen in België. "We zijn al meer dan 15 jaar actief in deze regio. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het ook een slimme zet: wees aanwezig in de regio waar (potentiële) medewerkers zitten, zoals bijvoorbeeld de KU Leuven en Groep T in LEUVEN." De nieuwe vestiging bevindt zich aan de Interleuvenlaan 62 op het industrieterrein in Haasrode. (BMK)