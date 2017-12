Sint-Maartensdal krijgt 'boombank' als ontmoetingsplek 02u22 1 Foto Vertommen De boombank in het Sint-Martensdal wordt meteen getest.

Vrijdag werd de 'boombank' in Sint-Maartensdal ingehuldigd. "In Sint-Maartensdal woont een grote groep buren samen op een relatief beperkte oppervlakte. Vele van hen genieten ervan om bij mooi weer naar buiten te komen en de buren te ontmoeten. Vaak gebeurt dit in de buurt van de boom tussen Sint-Maartensdal 5 en Sint-Maartensdal 2. Om van deze centrale plek een waardevolle ontmoetingsplek te maken, werd via 'Kom op voor je wijk' een boombank aangevraagd en ook geïnstalleerd. Zo kunnen de buren van Sint-Maartensdal elkaar ontmoeten, beter leren kennen, een praatje slaan en kan de sociale samenhang die bestaat in de buurt verder blijven groeien", klinkt het bij schepen van sociale zaken Bieke Verlinden (sp.a). (ADPW)





