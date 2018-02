Sint-Jacobsplein nog steeds onbereikbaar door zinkgat 07 februari 2018

02u57 0

Het Sint-Jacobsplein is nog steeds niet bereikbaar voor verkeer. Maandag ontstond er een wegverzakking van ongeveer twee meter op twee op het kruispunt van de Biezenstraat met de Kapucijnenvoer. Een externe firma is dinsdag begonnen met het herstellen van het zinkgat. Daardoor moet het verkeer in die omgeving omrijden. Dat is ook het geval voor de bussen van De Lijn die het aanliggende Sint-Jacobsplein daardoor niet konden bedienen. Al het verkeer richting Brussel en richting Gasthuisberg moet nog steeds omrijden via de Brusselsestraat en de Goudsbloemstraat. Vanuit Gasthuisberg volgt De Lijn het traject Tervuursestraat, Tervuursevest en de Kapucijnenvoer. Vooralsnog is nog onduidelijk hoe de verzakking is kunnen gebeuren. Het is ook nog niet geweten wanneer het wegdek weer in orde zal zijn. (ADPW