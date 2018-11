Sierpruimelaars weg in Leming Oude en zieke bomen worden vervangen door winter- en zomereiken Bart Mertens

27 november 2018

20u25 2 Leuven De vetrouwde sierpruimelaars in de Leming en Kessel-Lo verdwijnen uit het straatbeeld. De bomen staan er al meer dan 40 jaar en zijn ziek door hun ouderdom. “Die 74 bomen zijn een hele tijd over hun verwachte levensduur. We gaan ze vervangen door winter- en zomereiken. Er worden zelfs twee bomen meer aangeplant”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

Voor heel wat inwoners van Kessel-Lo is het moeilijk om afscheid te nemen van hun vertrouwde bomen in de Leming. “Het is jammer dat ze verdwijnen want ik heb nooit anders geweten”, aldus een buurtbewoner. Er zit echter niets anders op dan de bomen te kappen want ze zijn oud en ziek. Dat bevestigt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). “Het gaat om 74 sierpruimelaars die al meer dan 40 jaar in de Leming in Kessel-Lo staan”, klinkt het. “De bomen zijn eigenlijk al ouder dan de normale levensverwachting voor die specifieke soort. Ze zijn ziek en te oud. We moeten ze wel vervangen want sommige exemplaren zijn zelfs aangetast door schimmel.”

76 nieuwe bomen

De werkzaamheden om de 74 sierpruimelaars te kappen, zijn ondertussen volop bezig. De nieuwe bomen worden wellicht in december geplant. “Dat klopt”, zegt schepen Dirk Robbeets. “De 74 sierpruimelaars verdwijnen en worden vervangen door liefst 76 nieuwe bomen. We hebben gekozen voor winter- en zomereiken.” Het inplanten van de nieuwe bomen is voorzien vanaf half december en als alles goed gaat dan zouden er bladeren moeten groeien aan de eiken in het voorjaar.

Japanse kerselaars

Ook langs de Oude Baan in Leuven werden er recentelijk bomen gekapt. Daar gaat het over een vijftigtal Japanse kerselaars. Die bomen zijn niet ziek maar moeten verdwijnen om de veiligheid van de fietsers te garanderen. “We willen het fietspad dat stopt aan de grens met Bierbeek verder doortrekken”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). “Momenteel is de Oude Baan een veelgebruikte verbinding voor fietsers tussen Bierbeek en Leuven. De veiligheid kan veel beter en daarom gaan we werk maken van een veilig fietspad. Die keuze heeft tot gevolg dat we de bomen moeten kappen omdat de weg nog breed genoeg moet zijn, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer. Op die manier kunnen we ook duidelijke fietssuggestiestroken aanleggen. Leuven wil een veilige fietsstad zijn en dat heeft soms gevolgen voor de bomen. Gelukkig sneuvelen niet alle Japanse kerselaars in de Oude Baan.” De werkzaamheden voor het fietspad gaan van start vanaf 10 december. Daarna zal de stad Leuven nieuwe bomen planten op een vijftal locaties. “We gaan proberen om zoveel bomen als mogelijk te planten maar alle bomen vervangen is wellicht onmogelijk”, besluit Dirk Robbeets.