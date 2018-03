Shopping Center begint tweede leven SCHOENENWINKEL VANHAREN OPENT NOG DEZE MAAND IN VROEGERE STADSKANKER BART MERTENS

02u38 0 Leuven Het Shopping Center aan de Diestsestraat heeft voor de helft een nieuwe invulling. Schoenenwinkel vanHaren opent nog deze maand de deuren in het vervallen gebouw dat volledig werd vernieuwd door eigenaar Core NV. Tijdens de renovatie werd overigens een prachtige glazen koepel ontdekt die in ere hersteld werd.

We hebben er lang op moeten wachten, maar het vervallen Shopping Center in de Diestsestraat in Leuven begint binnenkort aan een nieuw leven. Leverancier van de spreekwoordelijke nieuwe adem is de Nederlandse keten vanHaren, die gespecialiseerd is in schoenen en accessoires. De winkel opent nog deze maand de deuren in een volledig vernieuwd complex met twee winkelruimtes. vanHaren heeft in ons land al winkels in Tielt-Winge, Aalst, Bredene, Brugge en Turnhout. Wat ooit begon in het begin van de 20ste eeuw met Johannes van Haren uit Beneden-Leeuwen, groeide mede dankzij het zakelijk inzicht van Ivo van Haren uit tot een succesvolle keten van schoenenwinkels met zo'n 143 filialen. Om maar te zeggen: Leuven krijgt er een grote speler bij in het aanbod.





Eigenlijk al vierde leven

Keten vanHaren omschrijft de nakende opening als een tweede leven voor het vervallen Shopping Center, maar eigenlijk is het gebouw al toe aan een vierde leven. Vanaf 1906 bood het pand onderdak aan garage Vandendries en eind jaren '60 van de vorige eeuw kwam de garage in handen van de familie Hergon. De bekende garage verhuisde in 1978 naar de Brusselsesteenweg in Herent waarna het welbekende Shopping Center ontstond in de Diestsestraat. Jarenlang floreerden er verschillende winkels maar na de eeuwwisseling geraakte het winkelcentrum langzaam maar zeker in verval. In februari 2015 kocht Core NV het ondertussen verloederde Shopping Center unit per unit op om het gebouw volledig te kunnen vernieuwen. Bekende zaken die vertrokken, waren onder meer aquariumzaak De Siervis en juwelenzaak Jenna.





Pieter Myny van Core NV omschreef het pand begin 2015 niet onterecht als een stadskanker en sprak de wens uit om het pand om te vormen tot één grote winkelruimte. Het werden er uiteindelijk twee. De voorbije jaren ontstonden geruchten over de komst van grote ketens zoals bijvoorbeeld Primark of Media Markt maar het is dus vanHaren geworden uiteindelijk. Het andere winkelpand in het voormalige Shopping Center is voorlopig nog niet ingevuld.





Glazen dakkoepel

Voor de Leuvense handel was het een geschenk uit de hemel dat Core NV haar financieel sterke schouders zette onder een nieuwe toekomst voor het verloederde Shopping Center. Tijdens de werkzaamheden werd overigens een prachtige glazen dakconstructie ontdekt boven een vals plafond in het gebouw. Op vraag van schepen van Erfgoed Dirk Vansina (CD&V) behield bouwheer Core NV de verborgen constructie en integreerde ze in het vernieuwde winkelpand. Schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V) verwelkomt vanHaren met open armen en is blij dat Core NV een stadskanker kon omvormen tot een modern commercieel pand in hartje Leuven. "Dit is een aanwinst voor Leuven", klinkt het. "vanHaren zal een trekker worden voor onze binnenstad. Ik ben ervan overtuigd dat de invulling van het andere winkelpand in het gebouw nu snel zal volgen."