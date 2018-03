Shop&Go-borden toch aangepast naar 45 minuten 21 maart 2018

02u38 0 Leuven De Shop&Go-borden in de Leuvense straten zijn aangepast van 30 naar 45 minuten gratis parkeren. Daarmee maakt de stad Leuven haar belofte aan de Leuvense handelaars waar die gevraagd hadden om de parkeerduur met een kwartier te verlengen.

Volgens de Leuvense handelaars was een half uur gratis parkeren net niet voldoende om een boodschap te kunnen doen. Het Leuvense stadsbestuur volgde die redenering en verlengde de parkeertijd naar 45 minuten. Die is sinds gisteren van toepassing want de verkeersborden zijn aangepast. Vorige week ontstond er nog een politiek relletje over de aanpassing van het Shop&Go-reglement. Volgens de afdeling Mobiliteit is een gratis parkeerduur van meer dan een half uur onderworpen aan het gebruik van de blauwe parkeerkaart. Dat bleek uit een ministerieel besluit uit 1976 dat meteen het gebruik van parkeersensoren als controlemiddel op de helling zette. Zowel schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V) en schepen Carl Devlies (CD&V) lieten zich echter niet afschrikken door het MB van 11 oktober 1976. "Het is niet eens een koninklijk besluit en het is een verouderde tekst. Ik stel voor dat men bij de hogere overheid snel werk maakt van een modernisering van de wegcode", aldus schepen Devlies. (BMK)