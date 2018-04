Senioreninspecteur Joke Luyckx met pensioen 26 april 2018

Senioreninspecteur Joke Luyckx (58) van de Leuvense politie, is aan haar laatste werkweek bezig. Vanaf 1 mei gaat Joke met pensioen. Sinds begin 2017 werd Luyckx telkens vergezeld door Patricia Van de Walle (50). Zij zal de taken van Joke volledig overnemen. Patricia werkte vijf jaar bij de stad Eeklo, is dan politieschool gaan volgen en werkte tien jaar bij de interventieploegen en als slachtofferbejegenaar in de politiezone Meetjesland-Centrum. Zij is haar liefde naar Leuven gevolgd nadat ze slaagde voor de selectieproeven van senioreninspecteur als opvolgster van Joke. (ADPW)