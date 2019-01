Seniorenbals verhuizen naar foyer van Schouwburg Bart Mertens

23 januari 2019

13u10 0 Leuven De populaire seniorenbals worden vanaf dit jaar georganiseerd op een nieuwe locatie: de foyer van de Leuvense Schouwburg. Dat is niet toevallig want de Schouwburg vierde onlangs haar 150-jarig bestaan en was in het verleden al het toneel voor heel wat bals in Leuven.

Wordt het geen tijd voor een remake van deze foto in kleur? Met dat idee ging 30CC aan de slag en al snel kwam men tot de conclusie dat de traditie van een bal hersteld moeten worden in de foyer van de Leuvense Schouwburg. “De prachtige foyer van de 30CC/Schouwburg was jarenlang de meest prestigieuze balzaal van Leuven. Een logische plek dus om in de toekomst de seniorenbals te organiseren”, klinkt het.

Angstzweet

De bals in de Schouwburg waren vroeger overigens enkel toegankelijk voor de belangrijkste burgers van de stad. Strak in het pak want anders kwam je er niet in. Voor de jongedames en –heren op de dansvloer was het ook een beetje met angstzweet op het voorhoofd want vader en moeder lieten hun goedkeurend oog meteen dwalen over de gekozen danspartner. Ver vervlogen tijd uiteraard… “Na de Tweede Wereldoorlog werden er steeds minder bals in de foyer van de 30CC/Schouwburg georganiseerd. Tot nu dus want we beginnen dit seizoen al met dansnamiddagen tijdens onze ‘Open Schouwburg’-dagen. We verwelkomen eveneens de senioren op dinsdagnamiddag”, aldus Veerle Van Schoelant, programmator bij 30CC.

Rijk verleden

“Het rijke verleden van de Schouwburg hebben we terug in beeld gebracht bij onze viering van 150 jaar Schouwburg en dat bracht ons op ideeën. De populaire seniorenbals verhuizen inderdaad van het oude stadhuis naar de foyer van de 30CC/Schouwburg. Avondkledij hoeft uiteraard niet meer. We behouden het concept zoals het al jaren gesmaakt wordt. DJ Eddy draait meezingers en er is koffie en taart”, besluit Denise Vandevoort die sinds januari schepen van Cultuur én Senioren is in Leuven.

12 maart 2019 en 7 mei 2019, 14.00 uur – 17.00 uur, 30CC/Schouwburg – foyer

Info en tickets: www.30CC.be – 016 300 900