Schrijfster Kolet Jansen neemt het op voor Jaak Brepoels (sp.a) die kop van Jut is in de terraskwestie rond Bar Stan: “Hij is echt niet de grote boeman!” Bart Mertens

28 maart 2019

19u07 0 Leuven Jaak Brepoels (sp.a) was de voorbije dagen ‘kop van Jut’ op de sociale media. De reden? Door zijn klacht kan de populaire buurtbar Bar Stan haar tijdelijke terrasvergunning voorlopig vergeten want die werd vernietigd door zowel de provincie als door minister Homans (N-VA). Dat leverde Brepoels heel wat negatieve reacties op maar nu krijgt hij steun van schrijfster en buurbewoonster Kolet Jansen.

Jaak Brepoels en Bar Stan…het was van in het prille begin een slecht huwelijk. Meer zelfs, het was niet eens een (buren)relatie die naam waardig. Voormalig schepen Jaak Brepoels (sp.a) was niet gediend met de komst van Bar Stan maar leerde uiteindelijk wel leven met zijn naaste buren. Een terras was echter een brug te ver voor Jaak en aanvankelijk ook voor de stad Leuven die geen vergunning gaf aan Bar Stan. Tot drie keer toe zelfs werd de terrasvergunning geweigerd.

Ik wil vooral een verbindend gesprek aangaan met alle betrokkenen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Toen duidelijk werd dat de heraanleg van het Hoornplein –waar plaats zou worden gemaakt voor een terras voor Bar Stan- keurde de stad Leuven toch een tijdelijke terrasvergunning goed. Jaak Brepoels diende een klacht in en kreeg gelijk in die zin dat de provincie van mening was dat de stad Leuven haar motivatie voor de koerswijziging niet goed zat. Minister Liesbeth Homans (N-VA) kreeg het dossier uiteindelijk op haar bord en volgde het oordeel van de provincie. Conclusie: Bar Stan zit zonder tijdelijke terrasvergunning, al wil burgemeester Mohamed Ridouani er alles aan doen om het dossier nog in orde te krijgen. “Ik wil vooral een verbindend gesprek aangaan met alle betrokkenen”, aldus Ridouani, zelf voorstander van een terras voor Bar Stan en nota bene partijgenoot van tegenstander Jaak Brepoels.

Er ontstond heel wat commotie en ik kreeg veel ‘bagger’ over me heen Voormalig schepen Jaak Brepoels (sp.a)

Van verbinding was op de sociale media de voorbije dagen weinig sprake want Jaak Brepoels was kop van Jut. “Er ontstond heel wat commotie en ik kreeg veel ‘bagger’ over me heen”, aldus Jaak Brepoels die hoopt dat de storm stilaan gaat liggen. Wat dat laatste betreft, krijgt hij alvast steun van buurtbewoonster en schrijfster Kolet Jansen. Op Facebook roep Jansen op tot enig begrip voor Jaak Brepoels. “Jaak is echt niet de grote boeman van de buurt”, laat Kolet Jansen optekenen. “Hij is de man die ‘Kom op voor je wijk’ ooit begon en die veel over heeft voor de buurt. Jaak heeft het hart op de juiste plaats. Het doet pijn om te zien dat hij wordt afgeschilderd als een onredelijk iemand. Tussen Bar Stan en Jaak is het vanaf het begin fout gelopen. Een valse start, zeg maar. Vaak staan er mensen voor het huis van Jaak te praten en zelfs te roepen… Fietsen staan voor zijn deur en soms staan ze zelfs in de weg als zijn kinderen naar binnen willen gaan. Ik kan me dus goed voorstellen dat Jaak niet staat te springen voor een terras van Bar Stan voor zijn deur. Echt eerlijk, wie zou dat leuk vinden? Ik vind het een beetje goedkoop om vanop een veilige afstand te pleiten voor een terras voor andermans deur. Ik zou ook niet dolenthousiast zijn als mijn directe buren een café met terras zouden beginnen. En dat geldt voor de meesten onder ons…ook voor wie nu zo hard protesteert. Het is iets heel anders om klant van Bar Stan te zijn dan om de buurman van het café te zijn.”

Het doet pijn om te zien dat Jaak wordt afgeschilderd als een onredelijk iemand Kolet Jansen, schrijfster en buurtbewoonster

Kolet Jansen pleit net zoals burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voor een vredelievende oplossing. “Bar Stan is een meerwaarde voor de buurt maar het is geen buurtcafé. Ik begrijp goed dat ze dit terras nodig hebben en het past ook helemaal in de buurt maar misschien is er op het toekomstige nieuwe plein toch een beter plekje te vinden dan bijna vlak voor de deur van Jaak Brepoels. Ik vind dat we moeten zoeken naar een vredelievende oplossing. Jaak Brepoels moet daar kunnen blijven wonen zonder dat hij lelijk wordt aangekeken en de hele hetze maakt dat nu nogal moeilijk. Ik hoop echt dat er een oplossing wordt gevonden waar iedereen achter kan staan.”