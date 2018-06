Schoolstraat aan De Grasmus positief onthaald 13 juni 2018

02u46 0 Leuven De zogenaamde 'schoolstraat' aan basisschool De Grasmus wordt goed onthaald. "Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn bijzonder positief over het de maatregel om de straat twee keer per dag af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

In het begin leidde die maatregel tot vragen maar ondertussen is de 'schoolstraat' een succes. "Het initiatief kadert binnen het plan Veilig Naar School. De leerlingen, leerkrachten en de ouders van de Grasmus zijn heel positief over de schoolstraat", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).





"De schoolstraat is een enorme verbetering voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense school is een prioriteit voor het stadsbestuur. Een schoolstraat zorgt ervoor dat kinderen en hun ouders vaker met de fiets of te voet naar school komen. Ook aan basisschool Paridaens in centrum-Leuven en De Mozaïek in Kessel-Lo werden schoolstraten al ingericht.





Deze schoolstraten kwamen er op vraag van directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. We gaan door op de ingeslagen weg en zullen in de toekomst nog meer maatregelen nemen voor veilige schoolomgevingen.





Er gebeurt al veel maar het kan altijd beter. Als we erin slagen om de knelpunten weg te werken, zal het aantal leerlingen dat te voet of met de fiets naar school gaat nog toenemen."





(BMK)