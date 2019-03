Schoolstaking: “Steeds meer leerkrachten haken af, ondanks hun enthousiasme” ADPW

20 maart 2019

15u30 0 Leuven In heel wat scholen in de regio werd vandaag gestaakt door de leerkrachten. Dat gebeurde ook in Sancta Maria in Leuven.

“75% procent van onze leerkrachten neemt deel aan de staking. Concreet wil dat zeggen dat we nog een tiental leerkrachten hebben die aanwezig zijn en voor de opvang zorgen. Wij hebben zo’n 450 kinderen. Daarvan zijn er zo’n 60 aanwezig. Wij hebben de afgelopen dagen aan de ouders laten weten dat het grootste deel van de leerkrachten deelneemt aan de staking en dat wij geen lessen, maar wel opvang konden geven”, zegt Jan Lenaerts, algemeen directeur van de basisschool van Sancta Maria Leuven.

“Wij merken dat de werkdruk steeds maar toeneemt. Het is een heel zware job geworden, leerkracht zijn. In een klas zitten 24 kinderen, waarvan er heel wat extra zorg vragen. Met het M-decreet wordt gevraagd dat wij de zorg nog sterk uitbreiden. Wij staan achter dat decreet, maar de middelen die wij krijgen zijn eigenlijk ontoereikend. En we zien ook meer en meer leerkrachten afhaken, ondanks hun goede intenties en enthousiasme”.

Daar waar heel wat scholen in de regio staken, is dat niet het geval in de gemeentelijke basisschool De Zilverlinde in Holsbeek. Toch tonen ze zich solidair. “Wij staken vandaag niet mee, maar wij sympathiseren wel met de actie van vandaag. Wij willen ook kwaliteitsvol onderwijs, voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat wij dat kunnen zeggen. Ook zonder te staken willen wij de actie steunen”, zegt juf Annemie van het eerste leerjaar.

Luc Hamels, directeur van de Parkschool in Heverlee, vindt dat er echt eens op de tafel moet worden geklopt voor meer middelen in het basisonderwijs. Hij meent dat een staking broodnodig is. “Anders zal er weer niets veranderen voor het basisonderwijs. De overheid moet het basisonderwijs eindelijk erkennen. De overheid vindt dat elke kleuterleid(st)er/onderwijzer(es) specialist in alles moet zijn na het M-decreet. Veel beginnende leerkrachten en directies crashen of stappen uit het onderwijs… Vergelijk eens de werkingsmiddelen van een leerling 6de leerjaar basisonderwijs met een leerling 1ste jaar secundair onderwijs. Je zult versteld staan. Ouders tonen trouwens veel begrip, want ze zien dat we overvraagd worden. Nee, staken moét om te overleven: dat gevoel overheerst”, aldus Hamels.

Sommige scholen sloten zelfs gewoon de deuren. Dat was onder meer het geval in BSGO Hertog Jan in Kortenberg en Mater Dei in Leuven. Ook basisschool De Zonnewijzer in Wijgmaal beleefde een dagje zonder leerkrachten. “Van de leerkrachten die op woensdag werken, staakt 100%. We kunnen ook geen oplossing bieden voor de kinderen”, aldus Maarten De Bont van De Zonnewijzer. De schoolpoorten van de Zonnewijzer bleven dan ook woensdag dicht.