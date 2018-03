Schoolbus botst met auto 21 maart 2018

Een schoolbus is gisterochtend even na 8 uur gebotst met een auto op de kruising van de IJzerenmolenstraat en de Celestijnenlaan in Heverlee. De bus maakte een manoeuvre om de Celestijnenlaan in te rijden maar raakte een wagen die vanuit de andere richting kwam. In de bus zaten verschillende kinderen maar die bleven ongedeerd.





Na vaststellingen door de politie kon iedereen zijn weg verder zetten. (KAR)