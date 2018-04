Scholierenparlement over migratie 19 april 2018

Een veertigtal Leuvense jongeren van KRAS, ook bekend als het scholierenparlement, gingen zopas in debat in de Gotische zaal van het stadhuis op de Grote Markt. De scholieren legden er de lokale politici het vuur aan de schenen over het thema migratie. De zitting wordt al voorbereid sinds september vorig jaar. Tijdens de eerste sessies kropen de jongeren onder meer in de huid van Frontex, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, CDU, de Filipijnen en Hongarije om vervolgens vanuit die rol het debat met elkaar aan te gaan. Door inleving en debat in drie rollenspelen kregen de jongeren inzicht in het complexe thema migratie. Na die lange voorbereiding waren de jongeren klaar om hun bevindingen te delen met Dirk Vansina (CD&V), Denise Vandevoort (sp.a), Eva Platteau (Groen), Zeger Debyser (N-VA), Alexandra Roumans (Open VLD) en Line De Witte (PVDA).





Binnenkort trekken de KRAS-jongeren ook naar Brussel om daar advies te geven aan de politici over het thema migratie. (BMK)