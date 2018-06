Scholier bestolen op lijnbus 04 juni 2018

Een scholier is vrijdagnamiddag bestolen geweest op een Lijnbus in Leuven. Twee minderjarigen namen eerst de rugzak af van het slachtoffer en wouden die pas teruggeven als er 10 euro werd betaald. De alerte buschauffeur verwittigde meteen de politie en de twee daders konden tegengehouden worden. Eén van de twee had ook een mes op zak. Er werd proces-verbaal opgesteld en het parket werd in kennis gesteld. Hun ouders werden verwittigd om hen op te halen. (KAR)