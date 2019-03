Scholengroep 11 wordt ‘Huis 11’: “Evolueren naar organisatie waar de mens centraal staat!” Bart Mertens

30 maart 2019

10u15 0 Leuven Scholengroep 11 verandert van naam. Voortaan is het ‘Huis 11’ met ‘Waar onderwijs leeft’ als nieuwe slogan. Algemeen directeur Kaat Vandensavel licht de nieuwe koers toe. “De mens komt centraal te staan als kloppend hart in ons huis”, klinkt het.

Scholengroep 11 staat in voor het beleid van twintig basisscholen, zeven secundaire scholen, twee internaten, een centrum voor volwassenenonderwijs en een centrum voor leerlingenbegeleiding in de regio Leuven, Tienen en Landen. Kaat Vandensavel is sinds vorig jaar aan de slag als algemeen directeur en besloot om een nieuwe koers te gaan varen. Een naamsverandering hoort ook bij de nieuwe weg die de scholengroep is ingeslagen. “Om de hedendaagse uitdagingen en veranderingen het hoofd te bieden moeten we onderwijs anders gaan organiseren”, zegt algemeen directeur Kaat Vandensavel. “Meteen na mijn aantreden als algemeen directeur ben ik van start gegaan met de omslag naar een innovatieve arbeidsorganisatie. Ik wil evolueren naar een organisatie waar de mens als kloppend hart van ons huis centraal komt te staan. De naamsverandering is als het ware de verpersoonlijking van de nieuwe richting die onze GO! scholengroep is ingeslagen.”

Voor onze 9.873 leerlingen verandert er verder niets Algemeen directeur Kaat Vandensavel

Momenteel is er een roadtrip bezig om de nieuwe naam ‘Huis 11, waar onderwijs leeft’ bekend te maken bij het brede publiek. “Zo gaan we onder meer alle personeelsleden actief betrekken bij de geboorte van ‘Huis 11' via campagnes op de sociale media. Deze zijn te volgen via @huis11 en #huis11. Voor onze 9.873 leerlingen verandert er verder niets en onze gepassioneerde personeelsleden blijven onverstoorbaar verder bouwen aan kinderen, jongeren en volwassenen die veerkrachtig in het leven staan”, besluit Kaat Vandensavel.