Scholen organiseren eigen klimaatmarsen Freinetschool De Zevensprong nodigt alle basisscholen uit op 31 januari Bart Mertens

24 januari 2019

18u15 0 Leuven Het aantal deelnemers aan de klimaatmars in Brussel groeit week na week maar de komende weken zal de delegatie uit Leuven toch kleiner zijn voor het initiatief van Anuna De Wever. Heel wat Leuvense scholen organiseren immers hun eigen klimaatmars in eigen stad, te beginnen met De Zevensprong op donderdag 31 januari. “Alle leerlingen van de Leuvense basisscholen zijn welkom om deel te nemen”, zegt Griet Mertens.

Het blijft een vraagteken hoe de scholen op langere termijn zullen reageren op leerlingen die donderdag na donderdag spijbelen voor een beter klimaat maar voorlopig lijkt de meerderheid van de Leuvense scholen mee op de kar te springen. Ze knijpen een oogje dicht omdat het voor de goede zaak is of leggen leerlingen een alternatieve sanctie op zoals bijvoorbeeld in het Heilig Hartinstituut. Daar moesten leerlingen die op 17 januari de klas inruilden voor de klimaatmars in Brussel afgelopen woensdagnamiddag bijvoorbeeld aan de slag gaan over de klimaatproblematiek.

Slechts een minderheid van de Leuvense scholen tolereert afwezig blijven helemaal niet, met strafstudies tot gevolg voor de ‘klimaatbrossers’. Het blijft alvast een moeilijke kwestie voor schooldirecties maar in een aantal scholen ontstaan ondertussen zelfs eigen initiatieven. Zo organiseert freinetschool De Zevensprong op donderdag 31 januari een eigen mars voor het klimaat in Leuven onder de noemer ‘Le(u)ven voor het klimaat”. “De opwarming van het klimaat staat weer helemaal bovenaan de agenda en ook in de Leuvense basisscholen broeit er iets. In de tweede graad van De Zevensprong is het idee gegroeid om ook in Leuven op straat te komen om meer aandacht te vragen voor het klimaat. Onze leerlingen zijn echt bezig met de problematiek maar we hoeven niet naar Brussel te gaan om onze stem te laten horen”, zegt Annelies Holemans. Leerling Eflin sluit zich daar bij aan. “Wij vinden dat er niet met onze toekomst mag gespeeld worden”, klinkt het.

Peter Tom Jones

Ondertussen springen ook de andere klassen van De Zevensprong op de kar. Van protestborden tot affiches…en zelfs deskundige uitleg van klimaatonderzoeker Peter Tom Jones (KU Leuven). “We willen van dit initiatief geen exclusief Zevensprong-verhaal maken”, laat Griet Mertens optekenen. “Alle leerlingen van de Leuvense basisscholen zijn welkom om deel te nemen. We zijn intussen volop bezig om collega’s van de andere scholen warm te maken voor deze actie.”

We zien dit niet als een schooluitstap Gijs, Robbe en Raphaëlle van KlimaLeuven

Eerder raakte ook al bekend dat er op 7 februari een klimaatmars door Leuven wordt georganiseerd. Dat initiatief is afkomstig van een aantal leerlingen van SALCO, Paridaens en HDC. De jongeren gingen in gesprek met KSLeuven en willen alle Leuvense scholen verenigen om hun stem te laten horen in eigen stad. “Wij zijn tot nu altijd naar Brussel getrokken maar we willen de leerlingen die niet kunnen gaan omdat ze te jong zijn of niet mogen ook een stem geven. We willen een laagdrempelige en vrijblijvende klimaatmars organiseren in Leuven, ter versterking van de actie in Brussel. We zien dit niet als een schooluitstap maar wel als een klimaatmars voor geëngageerde leerlingen”, besluiten scholieren Gijs, Robbe en Raphaëlle van KlimaLeuven. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) gaf al aan dat hij in dialoog zal gaan met de scholieren op 7 februari.