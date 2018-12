Schoenenwinkel Plenty sluit deuren L. Pauwels verhuist dan weer naar Kessel-Lo Bart Mertens

04 december 2018

20u55 0 Leuven Schoenenwinkel Plenty in de Diestsestraat in Leuven sluit de deuren. Er volgt nu een uitverkoop met kortingen tot 90 %. “We willen onze klante bedanken voor het jarenlange vertrouwen”, staat er te lezen op de website van de zaak die 38 jaar lang een vaste waarde was in Leuven.

De Leuvense middenstand verliest opnieuw een vaste waarde. Nadat lederzaak Maroq-Unie vorige week bekend maakte dat het einde verhaal is, laat Schoenen Plenty nu optekenen dat de winkel de deuren zal sluiten. “Na 38 jaar Schoenen Plenty hebben wij besloten om ermee te stoppen. Daarom willen wij al onze vaste klanten hartelijk bedanken voor hun vertrouwen tijdens die vele mooie jaren. We organiseren een totale uitverkoop”, laten de zaakvoerders weten op hun website. Ook L. Pauwels, gespecialiseerd in orthopedie, verlaat het centrum van de stad. De zaak is al 45 jaar gevestigd in de Bondgenotenlaan maar verhuist binnenkort naar Kessel-Lo. Volgens uitbaatster Sofie Dekeyser is de huurprijs te hoog in het centrum van de stad en heeft de invoering van het circulatieplan geen deugd gedaan.

We hebben na overleg met de handelaars al wijzigingen doorgevoerd Schepen Erik Vanderheiden (CD&V)

Blijft de vraag: zit de Leuvense middenstand in een neerwaarste spiraal? Volgens handelaars organisatie Liefst Leuven is het alvast tien na twaalf en dat maakten ze toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en toekomstig schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) recentelijk nog duidelijk. Huidig schepen Erik Vanderheiden (CD&V) wil de invloed van het circulatieplan niet overdrijven. “We zijn altijd in overleg geweest met de middenstand en we hebben ook wijzigingen doorgevoerd aan het circulatieplan. In sommige gevallen wordt een sluiting al te gemakkelijk op het circulatieplan geschoven. We hebben ook de website zonaarleuven.be gelanceerd die aantoont dat Leuven nog steeds bereikbaar is met de wagen.”

Meer Shop&Go-plaatsen

De cijfers tonen weliswaar aan dat de middenstand een moeilijke periode beleeft met een toename in het aantal leegstaande panden. Volgens het Kennisnetwerk Detailhandel steeg het aantal leegstaande handelspanden in Leuven in 2018 van 168 tot 175. Vooral in de Bondgenotenlaan is er een toename van het aantal leegstaande handelspanden. Rampzalig is de toestand evenwel nog niet maar het is wel duidelijk dat de perceptie over de (on)bereikbaarheid van Leuven en de dure huurprijzen de winkelstraat bij uitstek parten speelt. Voorlopig is dat effect minder groot in kleinere winkelstraten zoals de Mechelsestraat en de Parijsstraat. Toch is waakzaamheid aan de orde, zeker met de alsmaar toenemende e-commerce. Liefst Leuven pleit alvast voor meer Shop&Go-plaatsen in het centrum van de stad. De nieuwe bestuursploeg belooft alvast om in overleg te gaan met de handelaars om de Leuvense middenstand te ondersteunen waar het kan om nog meer sluitingen te voorkomen.