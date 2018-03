Schoenenketen vanHaren opent winkel in Shopping Center 24 maart 2018

02u44 0 Leuven Het Shopping Center aan de Diestsestraat in Leuven werd beschouwd als een stadskanker maar dat is definitief verleden tijd. Gisteren opende de Nederlandse schoenenketen vanHaren de deuren in het volledig vernieuwde pand.

"We geven het voormalige Shopping Center een tweede leven", klinkt het bij vanHaren. "De klant kan hier terecht voor een ruim aanbod aan schoenen en accessoires. De glazen dakconstructie die tijdens de vernieuwing van het pand werd ontdekt, hebben we behouden op vraag van de stad Leuven."





Schepen van Handel Erik Vanderheiden is een tevreden man nu het verloederde Shopping Center terug op de Leuvense handelskaart staat. "Deze nieuwe zaak is een aanwinst voor het aanbod in de stad. vanHaren is een winkel met een lange traditie en zal zeker uitgroeien tot een trekker voor onze binnenstad. Ik stel met plezier vast dat er heel wat nieuwe zaken zijn bijgekomen in Leuven." (BMK)