Schepenen krijgen 9 medewerkers extra PERSONEELSKOSTEN STIJGEN MET 2,9 MILJOEN EURO Stefan Van De Weyer

13 december 2018

17u58 0 Leuven Met verbazing namen Open Vld en N-VA in Leuven kennis van de meerjarenplanning 2019. De personeelskosten stijgen met 2,9 miljoen euro, de kosten van het politiek personeel gaan de hoogte in met 700.000 euro. Volgens de oppositie wordt er ook gestart met een rode begroting en een kastekort.

"De politieke staff van de burgemeester verdubbelt van twee naar vier en die van de schepenen van één naar twee. Meteen 22 politieke medewerkers. Een politieke hofhouding op kap van de belastingbetaler", stelt Rik Daems (Open Vld). "Er worden buitenstaanders aangeworven en de eigen ambtenarij wordt meteen ongeschikt verklaard. Of moeten er politieke vrienden een plekje krijgen? We beginnen trouwens met een begroting in het rood en een kastekort. Iedereen weet wat dit betekent met deze ploeg; de belastingen gaan omhoog!"

Niet over een nacht ijs

Kersverse schepen van personeel Thomas Van Oppens (Groen) geeft toe dat de personeelskosten stijgen. "Maar dit is het gevolg van de beslissingen die het voorbije jaar werden genomen. Daarover hebben we weinig verantwoordelijkheid te nemen. We geven elke schepen een extra medewerker, maar we zijn niet over een nacht ijs gegaan. In een stad met meer dan 100.000 inwoners die continu evolueert, is het moeilijk om deeltijds medewerkers aan te werven om de schepen in kwestie te steunen. Van de liberalen en meneer Daems hebben we trouwens geen lessen te leren, bijvoorbeeld in Gent waar zij meebesturen telt iedere schepen maar liefst zeven medewerkers, dan valt twee best nog mee", aldus Van Oppens.

Efficiëntie

Bij N-VA klonk er ook ongenoegen. "Tobback heeft altijd gezegd dat er in Leuven geen schepenkabinetten nodig waren, omdat de administratie zo efficiënt was. Dan vraag ik me af wat er gebeurd is sinds oktober met die administratie? Het is duidelijk dat het wantrouwen tussen Groen, de andere partijen en de administratie de vorm van de Grand Canyon aanneemt", aldus Lorin Parys (N-VA)

Schepen van financiën Carl Devlies (CD&V) ziet geen problemen, aangezien er voor het jaar 2018 sprake is van tien miljoen euro overschot op het budget. "Het overzicht van 2018 ziet er rooskleurig uit. De belastingsdruk ligt gemiddeld tien procent lager in vergelijking met de andere centrumsteden. De eigenlijke begroting van de nieuwe ploeg wordt pas voorzien op de gemeenteraad van april. De stijging qua personeelkosten zijn de gevolgen van beslissingen uit het verleden. De opdrachten van de schepenen worden steeds complexer en uitgebreider, om alles inhoudelijk te kunnen blijven opvolgen was er wel degelijk behoefte aan extra medewerkers", besluit Devlies.