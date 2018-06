Schepen Vanderheiden steunt CD&V met tattoo 26 juni 2018

Schepen Erik Vanderheiden (CD&V) is een trouwe partijsoldaat en bewees dat afgelopen weekend door de verkiezingsslogan 'Het draait om Leuven' op zijn arm te laten tatoeëren. Het leverde de schepen heel wat reacties op, niet in het minst op Facebook waar hij trots het resultaat toonde aan de Leuvenaars.





"Ik ben er erg fier op", zegt Erik Vanderheiden. "Het is eens iets anders dan een gewone advertentie. De verkiezingsslogan op mijn arm laten zetten, geeft me een extra dosis engagement voor de verkiezingen. Nu moet ik wel zeggen dat het geen definitieve tattoo is maar een airbrush-tattoo. Wellicht zal ze na een weekje stilaan verbleken maar voor mijn inzet is dat allerminst het geval." (BMK)