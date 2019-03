Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) reageert op sluiting Kookhuys Mafrans: “Leuven verliest een handelaar met veel visie” Bart Mertens

28 maart 2019

17u00 0 Leuven Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) betreurt erg dat Kookhuys Mafrans verdwijnt in de Diestsestraat. “Ik heb vele jaren lang mogen vaststellen dat Mafrans van innovatie zijn handelsmerk maakte”, klinkt het. “Ik hoop dat klanten zich ervan bewust zijn dat handelaars zoals Mafrans een meerwaarde bieden tegenover de service die e-commerce in de aanbieding heeft.”

Els Van Hoof was er in 2015 persoonlijk bij toen Mafrans in de bloemetjes werd gezet in het Leuvense stadhuis voor het 100-jarig bestaan van de zaak. Voor Van Hoof, die in het verleden al schepen van Handel was en die taak nu opnieuw voor haar rekening neemt, is de aangekondigde sluiting van Kookhuys Mafrans een groot verlies voor een shoppingstad zoals Leuven. “Mafrans is altijd een zaak geweest die het belang van innoveren nooit heeft onderschat”, aldus Van Hoof. “Zelfs tot in de Verenigde Staten werd dat opgemerkt want de zaak kreeg er een prestigieuze prijs. Toch ontsnapte ook Kookhuys Mafrans niet aan de veranderende markt. Klanten gaan inderdaad minder fysiek winkelen en kopen steeds vaker op het internet.”

De bereikbaarheid van de zaak lijkt me eerder van ondergeschikte orde in de beslissing om de deuren te sluiten Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V)

“Ik betreur dat enorm want in zaken zoals Kookhuys Mafrans krijg je een service die je online nergens kan vinden. Daarom zet de stad Leuven ook in op een campagne met als kernboodschap ‘Koop lokaal!’. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat e-commerce een negatieve invloed heeft op de beleving in een stad. Bovendien is e-commerce verre van klimaatneutraal. In het geval van Mafrans is er volgens mij sprake van een samenloop van omstandigheden. Het einde van een generatie en de kwestie van opvolging, de stijgende e-commerce,…de bereikbaarheid van de zaak lijkt me eerder van ondergeschikte orde in de beslissing om de deuren te sluiten. Mafrans was destijds zelf voorstander om van de Diestsestraat een winkelwandelstraat te maken. Het is en blijft een groot verlies voor onze stad dat Kookhuys Mafrans de deuren sluit binnenkort. We zijn ons als stadsbestuur wel degelijk bewust van de problematiek die overigens niet enkel Leuven treft maar ook andere centrumsteden. We willen zeker initiatieven nemen om de handel te ondersteunen in de toekomst. De campagne om klanten aan te zetten om lokaal te kopen, is al een mooi begin.”