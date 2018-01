Schepen kookt voor studenten 02u46 0 Foto Vertommen Schepen Bieke Verlinden (sp.a) en haar medewerkster Xanne serveren spaghetti bolognaise.

Nu de examenperiode op kruissnelheid is, schiet de actie SOS Blok uit de startblokken om het leed van de Leuvense studenten te verzachten. Naar goede gewoonte leverde schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) een bijzonder smakelijke bijdrage. Ze ging koken voor de studenten in residentie Rega in de Sint-Maartenstraat. "We leven het hele academiejaar lang zij aan zij in onze bruisende stad. Ik maak dan ook graag een lekkere maaltijd voor de studenten in deze drukke periode. Op het menu stond spaghetti bolognaise", zegt Bieke Verlinden. Studentenkoepel LOKO organiseert elke blokperiode 'SOS Blok'. (BMK)