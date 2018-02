Schepen Devlies ziet "minder belasting voor wie in centrum woont" niet zitten 05 februari 2018

02u43 0 Leuven Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) staat niet achter het idee "minder belasting voor wie in centrum woont". Hij lanceert twee tegenvoorstellen en vindt dat onder andere Rik Daems (Open Vld) met zijn voorstel ruimtelijke ordering met fiscaliteit verwart.

"In plaats van minder belastingen te heffen in het centrum stel ik voor aan de steden en gemeenten dat inwoners voor hun eerste en enige woning een lager tarief betalen. Dat is eenvoudig en fiscaal rechtvaardig om een woning te kopen. Aansluitend moet er een mogelijkheid bestaan om bewoners met een leeftijd tot maximaal veertig jaar, die hun eerste woning aanschaffen een vrijstelling van onroerende voorheffing te geven in een periode van drie tot vijf jaar", opent Devlies. "Verder vind ik dat het fout is om ruimtelijke ordening te verwarren met fiscaliteit. De opcentiemen in sommige wijken zelfs helemaal schrappen is een brug te ver. Mensen stimuleren om hun eerste woning te kopen en behouden, is het beste wapen tegen armoede. Onze binnenstad is trouwens sterk aan het groeien, ons project van de Hertogensite zal enkele honderden woningen in het centrum met zich mee brengen. Trouwens, sinds 2000 zijn er 15.000 bewoners bijgekomen en evenveel jobs." Leuven is na Turnhout de snelst groeiende centrumstad. (SVDL)