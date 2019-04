Schepen Devlies fier: “Leuvense stadsfinanciën kerngezond”, Parys countert: “Bestuursakkoord vol peperdure ‘foliekes’ is gelijk aan belastingsverhoging” ADPW

19 april 2019

16u33 2 Leuven De jaarrekening van 2018 van de stad Leuven is afgerond en wordt op maandag 29 april aan de gemeenteraad voorgelegd. “Met een overschot van 40,6 miljoen euro is het resultaat bijzonder positief. Een gerichte aanpak op het vlak van de operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad financieel gezond. Ook de consolidatie met de rekening van het OCMW was een belangrijke factor”, aldus schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).

Het was een fiere schepen Devlies die vrijdag in de late voormiddag zijn licht liet schijnen over de stadsfinanciën. “In de periode 2014-2018 werd een bedrag van 173 miljoen euro geïnvesteerd, hetgeen overeenkomt met 34,6 miljoen euro per jaar. De investeringen die het meest in het oog springen tijdens de voorbije periode zijn: Abdij van Park, de bouw van de Sportoase in Wilsele, de aanleg en het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, het beheer van regen- en afvalwater, investeringen in de hulpdiensten, het gemeenschapscentrum De Bosstraat, de heraanleg van het Ladeuze- en Herbert Hooverplein en de aanleg van speelpleinen voor de jeugd”, weet Devlies.

“Ondanks deze belangrijke investeringen evolueerde de uitstaande schuld ten laste van de stad in gunstige zin. Terwijl in 2012 de uitstaande schuld nog 125,6 miljoen euro bedroeg, daalde deze eind 2018 naar 86,8 miljoen. De gemiddelde schuld per Leuvenaar daalde bijgevolg van 125,6 naar 86,8 euro per inwoner. Daarnaast bouwde de stad een autofinancieringsmarge op van 35,2 miljoen. Dat is het bedrag dat de stad in de nabije toekomst kan investeren zonder dat hiervoor nieuwe leningen nodig zijn. Bovendien stond er eind 2018 nog een saldo van ruim 49 miljoen op de Leuvense rekeningen”, aldus Devlies.

Heraanleg Schrijnmakersstraat

De investeringen voor 2019 belopen 112,2 miljoen euro. “Het betreft het oorspronkelijke budget (75,9 miljoen euro), vermeerderd met de overgedragen kredieten van de vorige jaren, alsook enkele nieuwe initiatieven, zoals de aankoop van het domein Scheut, de omgevingsaanleg van het project Klein Rijsel en de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat”, zegt Devlies.

Oppositielid Lorin Parys (N-VA) weigert mee te gaan in de hoerastemming. “Uit de jaarrekeningen van de voorbije jaren blijkt dat het stadsbestuur vooral veel investeringen in voetpaden en fietspaden heeft beloofd, maar er weinig van heeft uitgevoerd. Het laatste jaar voor de verkiezingen investeerde het bestuur dan plots fors meer maar daardoor kreeg de Leuvenaar wel fors minder voor zijn geld. Aannemers trekken de prijzen immers met zo’n 20 % op het laatste jaar van een bestuursperiode”, meent Parys.

Hij ziet het dan ook somber in voor de Leuvenaar. “Ik voorspel een belastingsverhoging voor de Leuvenaars als ik zie dat de kostprijs voor de Podiumkunstenzaal al verdubbeld is van 30 naar 60 miljoen euro nog voor de eerste steen is gelegd en dat het bestuursakkoord vol peperdure ‘foliekes’ staat. Er is geen enkel reden om de belastingen op te trekken: wij van N-VA hebben ervoor gezorgd dat Vlaanderen Leuven 6,7 miljoen euro extra per jaar geeft. Een percent belastingen brengt hier meer op dan in andere centrumsteden omdat we de rijkste inwoners hebben en de tarieven voor vuilniszakken, het containerpark of de zwembaden zijn al fors verhoogd. Wij kanten ons dus 100% tegen hogere belastingen”, besluit Parys.