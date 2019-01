Schepen Dessers laat parkeerborden uitschakelen “Akkoord bereikt met B-Parking om probleem definitief op te lossen” Bart Mertens

07 januari 2019

18u50 0 Leuven Kersvers schepen David Dessers heeft de parkeergeleidingsborden voor de NMBS-parking achter het station laten uitschakelen. “Beter geen informatie dan een foute vermelding”, aldus David Dessers (Groen). Oppositiepartij N-VA luidde afgelopen weekend nog de alarmbel omdat de borden altijd aangeven dat de parking volzet is terwijl dat helemaal niet het geval is.

Op zijn eerste werkdag als schepen in Leuven kreeg David Dessers meteen probleem voorgeschoteld op zijn bord. N-VA stelde afgelopen weekend vast dat de parkeergeleidingsborden van de NMBS-parking achter het station steevast de boodschap ‘VOL’ aangeven. Het probleem? De parking is helemaal niet volzet. Volgens N-VA wordt het al helemaal ‘kafka’ als de wegwijzers aan de Diestesteenweg en aan de parkinginrit van de Martelarenlaan ‘VOL’ aangeven terwijl het bord aan de andere ingang -dat door de NMBS zelf beheerd wordt- de mededeling ‘VRIJ’ laat zien. “Aan de ene kant meer dan een kwart miljoen euro aan een communicatiecampagne over de bereikbaarheid van Leuven uitgeven en aan de andere kant bezoekers zonder reden extra laten omrijden, zoiets gaat mijn verstand te boven” liet Lorin Parys optekenen.

7.500 euro

Volgens N-VA is de foute communicatie te wijten aan onenigheid tussen de stad Leuven en de NMBS met een bedrag van 7.500 euro als inzet. “De NMBS voerde een upgrade door van het ICT-systeem. Daardoor moet het parkeergeleidingssysteem aangepast worden om alle systemen met elkaar te laten communiceren en dat kost 7.500 euro. Maar noch de stad noch de NMBS willen dat bedrag ophoesten…Het stadsbestuur hoopt de NMBS onder druk te zetten om met 7.500 euro over de brug te komen maar houdt daarvoor de handelaars, de Leuvenaars en het milieu gegijzeld door de mededeling ‘VOL’ consequent te laten verschijnen op de borden. Achterliggend speelt de frustratie dat de NMBS niet bijdraagt aan het parkeergeleidingssysteem.”

Akkoord

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman stelt dat de correcte info altijd is doorgegeven. “De stad werkt samen met een extern bureau voor de werking van het parkeergeleidingssysteem. De oplossing zal vanuit die hoek moeten komen”, klonkt het. De stad Leuven heeft ondertussen stappen ondernomen om tot een oplossing te komen. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) hield zich vandaag meteen bezig met de kwestie. “We gaan de systemen nog deze maand op elkaar afstemmen. In afwachting daarvan zijn de parkeergeleidingsborden uitgeschakeld want geen informatie is beter dan foute informatie. We hebben ook een akkoord met B-Parking om het probleem definitief van de baan te halen. De uitbater zal zijn bijdrage leveren om het systeem correct te laten functioneren.”