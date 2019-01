Schepen David Dessers (Groen) fier op ‘stakende’ dochter Klimaatschepen begrijpt actie van ‘brossende’ jeugd Bart Mertens

10 januari 2019

18u00 2 Leuven Enkele duizenden Vlaamse leerlingen spijbelden om te gaan betogen in Brussel voor een beter klimaatbeleid. Ook de dochter van schepen David Dessers ging de politici aan hun oren trekken met het oog op een betere toekomst. “Ik ben best wel trots op haar”, laat de Leuvense schepen van klimaat optekenen op zijn Facebookpagina.

Wie echte verandering wil, moet zich laten horen. Met die leuze op zak zakten een paar duizend Vlaamse leerlingen naar Brussel af om de politici duidelijk te maken dat ze een ambitieuzer klimaatbeleid willen in ons land. Dat ze voor hun actie de klaslokalen even lieten voor wat ze zijn en bijgevolg ongewettigd afwezig waren op school trokken ze zich duidelijk niet aan. Het doel heiligt de middelen, zeg maar. “De reden dat dit zo’n succes is, is omdat jullie hier allemaal zijn”, sprak Anuna De Wever, een van de initiatiefneemsters. “En aan de leerkrachten die vinden dat we op school moeten zijn… we vinden dat onze stem niet langer genegeerd mag worden. Ons enige drukkingsmiddel is niet naar school gaan zoals een stakende arbeider in een bedrijf.”

Klimaatbeleid

Conclusie: de Vlaams jeugd ligt wakker van het klimaat en de politici kunnen die boodschap niet langer negeren. Voor de Leuvense klimaatschepen David Dessers (Groen) is die boodschap al veel langer duidelijk, want ook zijn dochter is begaan met een beter leefmilieu voor mens en dier. Meer zelfs, ook de dochter van schepen Dessers ging gisteren naar Brussel om te betogen voor een beter klimaatbeleid. “Best wel trots op mijn dochter”, aldus David Dessers op zijn Facebookpagina. “Ze spijbelde om deel te nemen aan de klimaatmars voor jongeren in Brussel. Dat moet ze zeker doen, want ze mag nooit vergeten dat er voor heel veel belangrijke rechten en vrijheden die we vandaag kennen veel meer dan één dag werd gestaakt.” De organisatoren van de betoging in Brussel roepen overigens op om vanaf nu elke donderdag samen te komen tot de regering actie onderneemt voor een beter klimaat.