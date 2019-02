Schepen Corneillie (Groen) debuteert met 22 nieuwe starterswoningen en dat is bijna een verdriedubbeling: “Wonen in Leuven mag niet alleen weggelegd zijn voor de happy few” Bart Mertens

26 februari 2019

18u00 0 Leuven In woonproject Klein Rijsel kunnen vanaf mei jonge alleenstaanden of koppels die zich voor het eerst domiciliëren in Leuven een starterswoning huren. Het gaat meer concreet om 22 appartementen en dat is volgens schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) een verdrievoudiging van het aantal starterswoningen in Leuven. “Bijzonder is dat de huurders een deel van het huurgeld terug krijgen als ze later een eigen woning of bouwgrond kopen”, klinkt het.

Leuven en betaalbaar wonen…het is geen gelukkig huwelijk en dat is al vele jaren het geval. Een kwestie van vraag en aanbod en helaas is de vraag groot. Het gevolg is dat Leuven de duurste centrumstad van het land is om een woning aan te kopen. Prijzen overstijgen vlot de kaap van 300.000 euro en wie een huis wil dat in orde is, mag al snel nog 100.000 euro extra op de tafel leggen. Daarvoor heb je doorgaans een rijwoning die meteen bewoonbaar is met twee of drie slaapkamers. Conclusie: heel wat jonge gezinnen hebben het moeilijk om in Leuven een eigen woning te kopen.

Spaarpotje

Het nieuwe stadsbestuur is zich bewust van de woonproblematiek en wil deze legislatuur een versnelling hoger schakelen om wonen in Leuven opnieuw meer betaalbaar te maken. Na het succes van de eerste starterswoningen in project De Latten aan de Vaartkom hebben de stad Leuven en het AGSL een nieuw aanbod met 22 appartementen met 1 of 2 slaapkamers klaar in project Klein Rijsel. Kersvers schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen): “Een gedeelte van de betaalde huur komt in een spaarpotje terecht dat vrijkomt als de huurders nadien een woning of bouwgrond in Leuven kopen. Op dit moment hebben bijvoorbeeld al 3 huurders hun spaarpotje opgevraagd waarbij ze gemiddeld 3.592 euro ontvingen voor de aankoop van hun nieuwe woning. Het systeem van starterswoningen geeft de huurders een duwtje in de rug want we beseffen dat wonen in Leuven duur is”, klinkt het.

Het maximumbedrag dat huurders op zes jaar tijd kunnen sparen is 7.200 euro Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen)

Bij de 12 starterswoningen in project De Latten en de 2 starterswoningen in de Horenblazer zijn er dus nu ook 22 starterswoningen in Klein Rijsel. “Dat is bijna een verdrievoudiging van het aanbod in de stad”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie. Op voordelige huurprijzen moeten de huurders overigens niet rekenen want de prijzen zijn vergelijkbaar met de gemiddelde huurprijs op de private markt. “De huurprijs variëren van 650 euro voor een appartement van 59 m² tot 950 euro voor 89 m². Het spaarpotje achteraf is de grote troef. AGSL legt een deel van de geïnvesteerde huur opzij. Tijdens de eerste drie jaar kunnen ze maandelijks 125 euro sparen. Na drie jaar gaat het maandelijkse spaarbedrag naar beneden. Op die manier moedigt AGSL een rotatie naar nieuwe huurders aan. Zes jaar lang kunnen huurders een bedrag opzij zetten en dat brengt het maximale bedrag dat huurders op zes jaar tijd kunnen sparen op 7.200 euro”, besluit Lies Corneillie die er naar eigen zeggen alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat wonen in Leuven niet enkel en alleen is weggelegd voor de ‘happy few’.

Meer info: www.agsl.be/starterswoningen