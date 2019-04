Schepen Carl Devlies (CD&V) sluit belastingverhoging niet uit: “Maar Leuven zal altijd onder het gemiddelde van de centrumsteden blijven!” Bart Mertens

10 april 2019

Het nieuwe stadsbestuur van Leuven lanceerde zopas de bestuursnota voor de komende zes jaar. Eén vraag kan voorlopig niet met 'ja' of 'nee' worden beantwoord: komt er een belastingverhoging? "Eén ding is zeker: de fiscale tarieven van Leuven blijven sowieso onder het gemiddelde van de centrumsteden", zegt schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).

De voorbije legislatuur kon Leuven een goed rapport voorleggen inzake financiën. De stad heeft haar zaakjes op orde om het zo maar even te verwoorden, al haalden oppositiepartijen Open Vld en N-VA bij gelegenheid wel eens uit naar het financiële beleid. Ondanks die kritiek slaagde Leuven er toch in om haar belofte te houden die te lezen stond in de bestuursnota van 2013: “De huidige financiële toestand moet het mogelijk maken de aanvullende personenbelasting van 7,5 % ongewijzigd te laten.” Leuven deed nog beter want in april 2016 kondigde schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) een belastingverlaging tot 7,0 % aan. “De belastingverlaging wordt teniet gedaan door andere belastingen”, klonk het wel eens uit de mond van onder meer Rik Daems van Open Vld. Devlies liet het niet aan zijn hart komen en kwam in december 2018 met nog meer goed nieuws: een extra belastingverlaging met 0,3 % tot 6,7 %.

We weten niet wat er op ons zal afkomen na de Vlaamse en federale verkiezingen Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V)

Blijft de vraag: wat brengt de komende legislatuur inzake belastingen voor de Leuvenaars? In de zopas voorgestelde beleidsnota staat het volgende te lezen: “Leuven wil voor haar inwoners een duurzaam fiscaal klimaat garanderen. Het tarief voor de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden gehouden. Bij een gunstige evolutie van de financiële toestand zal een compensatie van de indexering van de onroerende voorheffing op de enige gezinswoning onderzocht worden.” Of met andere woorden: het is niet uitgesloten dat er nog een belastingverlaging volgt in de komende jaren maar een verhoging wordt eveneens niet uitgesloten.

Schepen Carl Devlies (CD&V) bevestigt dat het alle kanten uit kan gaan maar benadrukt dat een verhoging niet erg waarschijnlijk is de volgende jaren. “Eén ding is zeker: we zitten nu onder het gemiddelde van de centrumsteden inzake fiscale druk en dat zal met zekerheid zo blijven. Wat er precies zal gebeuren, is nog onduidelijk. We weten ook niet wat er op ons zal afkomen na de Vlaamse en federale verkiezingen. De stad Leuven is alvast financieel gezond en we hebben onze begroting op orde.”