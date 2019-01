Schepen Bieke Verlinden (sp.a) dumpt auto “We ruilen onze wagen in voor een milieuvriendelijke gezinsfiets” Bart Mertens

08 januari 2019

17u45 0 Leuven Schepen Bieke Verlinden (sp.a) heeft afscheid genomen van haar wagen. Ze ruilt de gezinswagen in voor een gezinsfiets en daarmee is haar eerste goede voornemen van het jaar een feit. “Het is gebeurd. Ons autovrij leven kan van start gaan”, aldus Bieke Verlinden. De stad Leuven mikt erop dat veel Leuvenaars het voorbeeld van Bieke Verlinden zullen volgen in de komende jaren.

Leuven streeft al enkele jaren naar klimaatneutraliteit. Meer zelfs, het is een prioriteit. Tot op heden is dat een moeizaam proces gebleken want de eerste cijfers over de evolutie van de CO2-uitstoot waren niet bemoedigend. De CO2-uitstoot in Leuven steeg tussen 2011 en 2015 met 5,2 %, zo bleek uit cijfers van de Vlaamse overheid. Het moet evenwel gezegd worden dat de stad Leuven dat percentage betwistte op basis van een eigen meetsysteem dat een daling aangaf van ruim 10 % tussen 2010 en 2016. In januari 2018 had oppositiepartij N-VA opnieuw stevige kritiek op het Leuvense klimaatbeleid omdat er geen significante daling was van de CO₂-uitstoot in Leuven, ondanks een investering van 11 miljoen euro om te evolueren naar een klimaatneutrale stad. “Minder praten en meer doen”, lieten Lorin Parys en Zeger Debyser van N-VA optekenen.

Circulatieplannen

Vzw Leuven 2030 –die de cijfers publiceerde- gaf toen toe dat de daling zich niet snel genoeg inzet maar wijst erop dat er heel wat initiatieven worden genomen met belangrijke partners zoals de KU Leuven om een spreekwoordelijke versnelling hoger te schakelen. Ook kersvers burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is ervan overtuigd dat Leuven de juiste weg is ingeslagen. “Klimaatbeleid wordt een belangrijke peiler voor de nieuwe coalitie”, klinkt het. Een verdere daling moet onder meer bereikt worden door ook in de Leuvense deelgemeenten circulatieplannen in te voeren en in de shift van autoverkeer naar openbaar vervoer/fiets.

Ons autovrij leven kan van start gaan! Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Wat dat laatste betreft geeft schepen Bieke Verlinden (sp.a) alvast het goede voorbeeld. Zij nam samen met haar gezin afscheid van de gezinswagen. “Het is inderdaad gebeurd”, vertelt Bieke Verlinden. “We hebben officieel afscheid genomen van onze auto. We wensen de nieuwe eigenaars veel geluk en veel plezier met onze voormalige vierwieler. We hebben met ons gezin heel bewust gekozen voor een gezinsfiets. Bij deze is mijn eerste goede voornemen van het nieuwe jaar een feit. Ons autovrij leven kan van start gaan en dat is onze bescheiden bijdrage aan een beter leefmilieu. Ik hoop uiteraard dat heel wat mensen ons voorbeeld volgen in de toekomst. Klimaat en milieu zijn belangrijke thema’s de komende jaren die van iedereen een inspanning zullen vragen om de doelstellingen te bereiken. Elke inspanning, hoe klein of hoe groot ook, levert een bijdrage aan een betere toekomst.”