Scheidsrechters herdenken Michel Serbruyns op eerste memorial 28 juli 2018

02u27 0 Leuven Op het kunstgrasveld van HO Bierbeek zal vandaag de overleden scheidsrechter Michel Serbruyns uit Leuven herdacht worden. Michel overleed op 22 augustus 2017. Hij werd 69 jaar en stierf aan de gevolgen van kanker.

"Van 9.30 tot 19.30 uur zullen er doorlopend wedstrijden plaatsvinden op de terreinen van Bierbeek. Alle spelers krijgen een medaille en een waardebon van tien euro van D'Store cadeau. Dit zal worden uitgereikt door de vrouw van Michel, Marieke. Zij is blij dat wij dit voor Michel willen doen", vertelt Jean Pardon, de voorzitter van de KLSV, de Leuvense scheidsrechtersbond waar Michel ook lid van was.





"Michel verdient deze memorial. Hij was al zo'n dertig jaar scheidsrechter en floot voornamelijk in de provinciale reeksen. Daarnaast floot hij ook regelmatig de jeugd van Oud-Heverlee Leuven (OHL). Tot enkele maanden voor zijn overlijden floot hij nog wedstrijden. Daarna is het jammer genoeg snel gegaan. Maar Michel was een fantastische mens. Iedereen kende hem en hij kende iedereen. Het was een speciale man, die op zijn manier mensen aan het lachen kon brengen. En omdat we hem niet wilden vergeten, hebben we deze memorial georganiseerd. Dat is het minste wat we voor hem konden doen", zegt Pardon.





Voor de geïnteresseerden: de inkom bedraagt vijf euro, maar daar krijg je ook een consumptie voor.





In totaal werden er al zo'n 400 kaarten verkocht. Een deel van de opbrengst van de eerste memorial Michel Serbruyns zal voor het goede doel gebruikt worden. (ADPW)