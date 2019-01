Schandalig stort aan afrit E314 Bekijk de fotoreportage en verbaas uzelf... Bart Mertens

10 januari 2019

15u35 0 Leuven Terwijl de schoolgaande jeugd de klaslokalen even laat voor wat ze zijn om in Brussel te protesteren tegen het klimaatbeleid van de overheid zien we elders in het land schandalige taferelen. Dat is bijvoorbeeld het geval aan de op- en afrit van de E314 in Kessel-Lo.

De parking aan de snelweg die vaak wordt gebruikt door mensen die samen naar het werk rijden, ligt er werkelijk bij als een schandalig stort. De berg vuilniszakken is amper nog te overzien en de vuilnisbakken puilen letterlijk uit. Dat toont aan dat er toch nog een lange weg is af te leggen inzake respect voor het milieu. Laat het nu net die boodschap zijn die de ‘stakende’ jeugd vandaag in Brussel in de verf zette voor de ‘grote mensen’. Er gaan wellicht nog heel wat donderdagen met spijbelende jongeren moeten passeren vooraleer iedereen die boodschap heeft begrepen…De onderstaande foto’s bewijzen dat helaas eens te meer.

