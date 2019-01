Schaatsen in Abdij van Park? In 1914 kon het… Zware sneeuwval blijft voorlopig uit Bart Mertens

22 januari 2019

12u45 0 Leuven De winterprik levert vooralsnog geen massa winterplezier op. In Leuven begon het omstreeks 11 uur te sneeuwen maar amper drie kwartier later was het alweer voorbij. En van schaatsen is tot op heden ook lang geen sprake. In 1914 was dat wel even anders.

De stad Leuven was vandaag op alles voorbereid door de aangekondigde winterprik. Temperaturen tot -12 graden en sneeuwval…Uiteindelijk valt het allemaal bijzonder goed mee. De temperatuur is gezellig winters met -2 graden op de teller en de sneeuw was tot op heden eerder een toevallige voorbijganger. Omstreeks 11 uur vielen de eerste vlokken maar drie kwartier later was het alweer voorbij. Nog geen centimeter sneeuw tenzij er deze namiddag nog een nieuwe sneeuwbui zou passeren. De komende dagen blijft het weliswaar koud in Leuven met temperaturen net onder het nulpunt. Vrijdag wordt de uitschieter met minimumtemperaturen tot -4 graden.

Toestemming

Niet koud genoeg om pakweg schaatsplezier mogelijk te maken op de Leuvense vijvers. In 1914 was dat wel het geval. Toen gingen de Leuvenaars vrolijk schaatsen op de vijver in de Parkabdij in Heverlee. Dat lijkt er voorlopig nog niet in te zitten dit jaar. De stad Leuven waarschuwt overigens nu al voor het gevaar van schaatsen op vijvers als het ijs nog niet dik genoeg is geworden. Schaatsen zonder officiële toestemming op openbaar water is trouwens niet toegelaten in Leuven.

