Sarkawt Lateef is honderdste 'taalvloerder' in Leuven

01 april 2019

De stad Leuven en kringwinkel SPIT vierden vandaag de honderdste ‘taalvloerder’ die startte bij de Heverleese kringwinkel. Nederlands leren is één van de grote uitdagingen voor nieuwkomers in België. Daarom werkte de stad Leuven samen met het OCMW het project ‘taalvloeren’ uit. Binnen dit project krijgen nieuwkomers de kans om hun Nederlands te oefenen tijdens een werkervaring.

Lateef Sarkawt, gevlucht uit Irak, begon op 19 februari aan zijn taalvloer. Taalvloerders uit Eritrea, Soedan, Somalië, Ethiopië, Libië, Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrië, Palestina en Jemen gingen hem al voor. Om dit te vieren krijgen Lateef en zijn collega’s op maandag 1 april een verrassingsbezoek van schepenen Bieke Verlinden, Lalynn Wadera (beiden sp.a) en Els Van Hoof (CD&V).

“Taal is dé sleutel tot integratie”, zegt Bieke Verlinden. “Maar een taal leer je niet enkel op de schoolbanken. Dankzij taalvloeren oefenen nieuwkomers al doende hun taal op een werkvloer en leggen ze sneller sociale contacten. Aan de slag als vrijwilliger bij een organisatie of vereniging hebben ze ‘echte’ Nederlandstalige gesprekken en maken tegelijkertijd kennis met een Belgische werkomgeving. Zo groeit hun zelfvertrouwen in het Nederlands en wordt hun nieuwe leven hier weer wat eenvoudiger.”

“Sociale economiebedrijven uit het Leuvense en de NT2-scholen zijn onze geschikte partners daarin”, vult Lalynn Wadera aan. “Zij hebben coaches op de werkvloer die enorm goed werk leveren om werknemers op te vangen, te begeleiden en op te leiden. Zo kunnen ze stilaan groeien en op termijn op eigen benen naar de arbeidsmarkt gaan.”

Sarah Dusart werd aangeworven bij SPIT en begeleidt de mensen op de werkvloer. “Meewerken op de werkvloer is zo veel meer dan een kans om Nederlands te oefenen”, vertelt ze. “Nieuwkomers leren zo ook onze arbeidscultuur kennen en kunnen al proeven van verschillende jobs. Hun zelfvertrouwen en spreekdurf groeit en ze bouwen een sociaal netwerk op.”

“Want dat blijft toch het einddoel”, besluit Els Van Hoof. “We willen iedereen de nodige vaardigheden aanleren om zelfstandig zijn of haar weg te vinden op onze soms complexe arbeidsmarkt. Daarom werken we als stad ook nauw samen met partnerorganisaties zoals de VDAB, die ook de taalcoaches voor dit project hebben opgeleid, om te zorgen dat de verschillende trajecten goed op elkaar aansluiten.”