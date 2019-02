Sander Vandecapelle trekt de Vlaamse PVDA-lijst Bart Mertens

01 februari 2019

16u30 2 Leuven Sander Vandecapelle zal voor PVDA in Vlaams-Brabant de lijst voor het Vlaams parlement trekken, Vandecapelle kiest naar eigen zeggen bewust niet voor het federale niveau omdat de kans om verkozen te raken op het Vlaamse niveau groter is.

“Voor de Kamer ligt de kiesdrempel op 7,5%, en met 5% is de kans groter voor het Vlaams Parlement” zegt de 31-jarige Vandecapelle. “Dat moet mogelijk zijn. PVDA zit in de lift. Zowel in Leuven als in Vilvoorde haalde we onze eerste verkozene binnen in de gemeenteraad. Nu willen we doorbreken in heel de provincie.” De campagne van de linkse partij zal draaien om het sociale aspect in onze samenleving. “Wij zijn fenomenaal sociaal. Dat is het DNA van onze partij en dat is het cement van onze samenleving. Fenomenaal sociaal betekent de strijd tegen de armoede op de eerste plaats zetten, de pensioenen verhogen, investeren in volwaardige jobs, de energiefactuur kraken en wonen betaalbaar maken voor iedereen.”

PVDA gaat voor meer, comfortabel en gratis openbaar vervoer Sander Vandecapelle

Ook wat betreft het thema klimaat wordt er gekozen voor een sociale aanpak. “Fenomenaal betekent België volledig klimaatneutraal maken tegen 2050, investeren in duurzame stroom en warmtenetten in publieke handen. Wij willen meer, comfortabel en gratis openbaar vervoer. De klimaatrevolutie zal sociaal zijn of ze zal niet gebeuren”, besluit Vandecapelle.