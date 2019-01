Sancta Maria trekt naar Maximiliaanpark om met vluchtelingen te praten ADPW

20 januari 2019

Sancta Maria Leuven is geselecteerd voor Road of Change, een project rond asiel en migratie met als hoogtepunt een inleefreis langs de grenzen van Europa. 15 jongeren en hun begeleiders gaan in de krokusvakantie op roadtrip langs de grenzen van Europa om kennis te maken met vluchtelingen en hun verhalen. Om de reis optimaal voor te bereiden bezochten leerlinge Charlotte Peeters en leerkracht Michiel Crijns zaterdag het Maximiliaanpark in Brussel.

Dat deden ze met ‘ervaringsdeskundige’ Rezwan Ullah. Op zijn veertiende vluchtte Rezwan (18) zelf voor het gewelddadige Taliban-regime in Afghanistan. Hij kwam moederziel alleen, zonder zijn ouders, in België terecht. Hij woont hier ondertussen vier jaar en heeft een voorlopige verblijfsvergunning.

“Met Road of Change leg ik een route af die heel erg lijkt op de manier waarop ik in België ben geraakt. Veel mensen vragen zich af waarom ik die confrontatie met de verschrikkelijke herinneringen aanga, maar ik wil mijn reisgenoten bijstaan in een voor mij bekende wereld. Met mijn talenkennis kan ik ook een brugfiguur zijn voor Charlotte, Noa (die er vandaag niet bij was, nvdr.) en Michiel. Geloof me, een verhaal horen is helemaal anders dan een situatie aan de lijve ondervinden. Dat is meteen de grootste reden om deze bijzondere roadtrip maken. Dit is iets dat de deelnemers hun hele leven meenemen”, zo vertelt Rezwan.

“Ik ben verbaasd dat het Maximiliaanpark zo leeg is. Gelukkig, want de winter hakt zwaar in op deze mensen. Jammer genoeg geeft dit ook de schijn dat de overheid mensen op de vlucht netjes opvangt. De realiteit is anders, de grootste hulp komt van een burgerplatform dat mensen thuis opvangt. Dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Overheden dekken de wezenlijke problemen toe en voeren om de haverklap maatregelen in om het vluchtelingen en hulporganisaties nog moeilijker te maken. Op zulke momenten schaam ik me diep om Belg te zijn. Dit kan en moet humaner”, meent begeleider Michiel Crijns.

“In de kampen willen Noa, Charlotte en ik mensen vooral hoop geven. Rezwan heeft me verzekerd dat kleine gesprekjes, schouderklopjes of simpelweg samen muziek beluisteren een wereld van verschil kunnen maken. Noa en Charlotte zullen door hun getuigenissen ook sublieme ambassadeurs worden, ik bewonder hun engagement en hun warme persoonlijkheid”, zegt Crijns.

Leerling Charlotte Peeters: “Veel mensen praten over migratie- en vluchtelingen, maar ze hebben zelden correcte informatie. Na het bezoek aan Noord-Frankrijk en Brussel voel ik me inhoudelijk veel sterker. In Duinkerke heb ik voor de eerste keer ook kennis gemaakt met mensen op de vlucht. Ik hielp hen met hout sprokkelen en voelde een intense dankbaarheid. Weet je, onze omgeving heeft nood aan echte getuigen. Die rol willen we met Sancta Maria graag opnemen”, klinkt het bij de gemotiveerde leerling Charlotte Peeters (17).

In november trok de groep op kennismakingsweekend in Antwerpen en op het einde van de kerstvakantie bezochten ze de eerste vluchtelingenkampen van Duinkerke en Calais. De superdiverse groep leert van elkaar en start samen een bijzonder boeiend avontuur. De 14 jongeren en de 7 begeleiders zijn klaar voor een roadtrip die hun levens behoorlijk door elkaar zal schudden.

Charlotte: “Road of Change is een unieke kans om mijn wereldbeeld al op mijn zeventiende te verruimen. Ik geloof echt dat het anders kan, dat de wereld beter kan. Dit project haalt mensen heel bruusk uit de welgestelde, westerse bubbel van vrede en comfort naar een wereld die zo ver van de onze lijkt te liggen. Ik wil iets doen. Machteloos toekijken hoe dingen hun gang gaan is niets voor mij en ik vertik het om mijn ogen te sluiten”, zegt Charlotte.

“Het onderwerp vluchtelingen lijkt soms ver van mijn bed, maar in werkelijkheid is dit helemaal niet zo. Ik wil de mens achter de ‘façade’ leren kennen en ze niet meer zien als ‘vluchteling”, vult leerlinge Noa Vermaelen (17) aan.

Wil jij ook een steentje bijdragen? Dan kan je geld storten op de crowdfundingactie via de website https://acties.vluchtelingenwerk.be/projects/team-sancta-maria-leuven-nl?fbclid=IwAR2NhjZZeMO7-x0IUn1rM54xxmaIasKj84mXKt4evggWQkMa1eeVdGNYeIQ