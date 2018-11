Sancta Maria geselecteerd voor ‘Road of Change’



Bart Mertens

19 november 2018

16u15 0 Leuven Een tiental Vlaamse jongeren trekt in het voorjaar langs vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa. Sancta Maria in Leuven is bij de vijf geselecteerde Vlaamse scholen en vaardigt twee leerlingen en één leerkracht af voor de zogenoemde ‘Road of Change’.

De roadtrip van Vluchtelingenwerk Vlaanderen belooft alvast een onvergetelijk avontuur te worden voor de leerlingen van Sancta Maria in Leuven. “De selectie is geweldig nieuws voor de school, met name voor onze vijfdejaars Charlotte Peeters (17) en Noa Vermaelen (16)”, reageert Michiel Crijns, leerkracht op Sancta Maria die de reis mee zal begeleiden.

Smokkelaars

“De twee leerlingen krijgen in de krokusvakantie de kans om langs de zuidelijke grenzen van Europa te reizen en de vluchtelingenproblematiek van binnenuit te voelen. In de vluchtelingenkampen komen ze in contact met vluchtelingen, hulpverleners en beleidsmakers. Zelfs een confrontatie met mensensmokkelaars is niet uitgesloten. Nu is het zaak om ons goed voor te bereiden op een boeiende maar ongetwijfeld ook confronterende trip. We doorlopen een heel traject en bezoeken in Frankrijk al enkele kampen. Daarnaast zullen Noa en Charlotte ook acties op touw zetten om hun trip financieel mogelijk te maken. Het is alvast onze droom om het leven van mensen op de vlucht beter te maken”, vertelt Crijns. Het verhaal stopt niet na de reis. De leerlingen zullen over heel Vlaanderen uitgenodigd worden om hun ervaringen te delen en gaan zelfs in dialoog met de verschillende parlementen.