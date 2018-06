Sancta Maria belust op 'tricolore-wraak' 13 juni 2018

Het bekende Leuvense beeld Fonske leek eerder deze week een supporter van Spanje of KV Mechelen maar oorspronkelijk droeg Fonske wel degelijk de nationale driekleur om de hals. Het waren de leerlingen van Sancta Maria die van Fonske een supporter van de Rode Duivels maakten, al staken enkele Spanjaarden al snel stokken in de wielen.





"De eerstejaars moesten al snel vaststellen dat de zwarte sjaal spoorloos verdwenen was", zegt leerkracht Michel Crijns. "Er vertoefden op dat moment heel wat Spaanstaligen op het Rector De Somerplein. De kans is dus groot dat die Spanjaarden ons een hak hebben gezet. Geen probleem maar onze vrienden van 'La Furia Roja' moeten wel beseffen dat onze wraak zoet zal zijn in de WK-finale in Moskou!" (BMK)





