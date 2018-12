Sammy Moore stelt album voor op Harley Davidson Bart Mertens

09 december 2018

09u00 0 Leuven De Leuvense zanger Sammy Moore was een hele week lang te zien in televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’ maar de echte stunt hield hij voor zaterdagavond tijdens de voorstelling van zijn album ‘Mijn eigen weg’. Sammy Moore verraste zijn fans door zaal Sportoase in Rotselaar binnen te rijden op zijn Harley Davidson.

Sammy Moore verraste zijn fans zaterdagavond met een opmerkelijke stunt. De zanger stelde in Sportoase in Rotselaar zijn eerste officiële album ‘Mijn eigen weg’ voor en vond er niet beter op dan net voor aanvang van het uitverkochte concert de zaal binnen te rijden op zijn Harley Davidson. De fans zagen het alvast graag gebeuren. “Fantastisch. Zo kennen we ‘onze’ Sammy”, klonk het. In het publiek ook een opmerkelijke dame: Anne Debruyn. Die naam zegt u misschien niet zoveel maar Anne speelt geen onbelangrijke rol in de nieuwe hitsingle ‘Juf Sarah’. “Ik speel mee in de videoclip”, aldus Anne Debruyn. Meer zelfs: Anne is de juf waarover Sammy Moore het recentelijk had toen hij op televisiezender Ment bekende dat hij als kerel van 12 jaar oud stiekem verliefd was op zijn lerares. Pas 30 jaar later bekende hij dat aan Anne. “Maar ik denk dat Sammy een beetje verliefd was op iedereen. Het was alvast een heel leuke ervaring om een rol te mogen spelen in zijn nieuwe videoclip.”

‘Papa’ is een nummer over mijn dochter die ik al 5 jaar niet heb gezien Sammy Moore

Sammy Moore zelf toonde zich zaterdag als een topentertainer maar ook als een gevoelig artiest. “Het lied ‘Juf Sarah’ heb ik geschreven over mijn oudste dochter die onlangs is afgestudeerd als juf. ‘Papa’ is dan weer een nummer over mijn jongste dochter die ik na een scheiding al vijf jaar niet meer heb gezien. Eigenlijk lag het verdriet van die scheiding in zekere zin aan de basis van mijn carrière als zanger die pas op latere leeftijd is begonnen. Ik vond er een uitlaatklep in en Radio 2 pikte me al snel op. En kijk nu…mijn eerste officiële album ‘Mijn eigen weg’ is een feit, mede dankzij songwriter Jim Nijs. De volgende single zal ‘Ga je mee’ zijn en daarvoor hebben we zelfs de producer van Belle Perez binnengehaald. Ik vind het fantastisch dat ik mijn album mag voorstellen voor z’n enthousiast publiek. De stunt met de Harley? Geweldig toch. Mijn fans verdienen een beetje spektakel.” Meer info: sammymoore.be