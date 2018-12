Sammy Moore elke dag in ‘Iedereen Beroemd’ Bart Mertens

02 december 2018

16u35 3 Leuven De Leuvense charmezanger Sammy Moore is vanaf maandag elke dag te zien in het televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’. Aanleiding is de release van zijn eerste album ‘Mijn eigen weg’.

De populariteit van Sammy Moore blijft groeien. Na thuisbasis Leuven volgde de rest van de provincie, en dus kon een album niet uitblijven. Die eerste plaat is nu een feit, en kreeg de veelzeggende titel ‘Mijn eigen weg’. Moore besloot immers pas op latere leeftijd om zijn grote muzikale droom waar te maken en zanger te worden.

In vier jaar tijd is Sammy Moore uitgegroeid tot een populaire een veelgevraagde zanger — kijk maar naar zijn fanclub, die ruim 12.000 leden telt. En voor die fans breekt een leuke week aan, want Sammy zal vanaf maandag elke dag te zien zijn in het televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’. Telkens krijgen ze vier minuten lang meer inzicht in het leven en de prille carrière van hun idool, met als voorlopig hoogtepunt het eerste album ‘Mijn eigen weg’.

Juf Sarah

“Muzikaal werd er al een hele weg afgelegd”, vertelt Sammy. “Inmiddels is de mix van ambiancenummers en gevoelige ballades mijn handelsmerk geworden. De mooiste liedjes hebben we nu verzameld op mijn debuutalbum. Naast de hits ‘Hou me vast’ en ‘La Fiesta’ vinden de fans op deze plaat ook heel wat nieuw materiaal, waaronder de single ‘Juf Sarah’.”

Over die single nog even dit: op televisiezender Ment bekende Sammy Moore dat hij als jonge kerel van 12 jaar stiekem verliefd was op zijn juf, iets wat hij pas dertig jaar later bekende. Zijn oudste dochter heet overigens Sarah en is onlangs afgestudeerd als juf.

Fans van Sammy Moore kruisen best 8 december aan in hun agenda, want die dag stelt hij ‘Mijn eigen weg’ officieel voor in Sportoase in Rotselaar. Meer info op www.sammymoore.be.