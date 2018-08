Saïd El Khadraoui niet op sp.a-lijst SCHEPEN DIRK ROBBEETS WIL MANDAAT OPNEMEN BIJ VOLDOENDE STEMMEN BART MERTENS

14 augustus 2018

02u31 0 Leuven Saïd El Khadraoui, enkele jaren geleden nog de gedoodverfde opvolger van Louis Tobback, staat niet op de lijst van sp.a. Volgens de ex-schepen en het voormalig Europees parlementslid ontbreekt het hem aan tijd om echt iets te betekenen voor de lokale politiek. "Als ik me niet helemaal kan smijten, moet ik me ook geen kandidaat stellen. Maar ik steun uiteraard de ploeg van Mohamed Ridouani", klinkt het.

Sp.a Leuven trekt met een verjongde lijst naar de verkiezingen, zoals bekend onder leiding van kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani. Jonge politici zoals schepen Bieke Verlinden en fractieleider Mich De Winter krijgen in dat verhaal een prominente rol, bijgestaan door ervaren mensen zoals Denise Vandevoort en Bruno Tobback.





Opmerkelijke afwezige is Saïd El Khadraoui, tot voor enkele jaren nog de topkandidaat om Louis Tobback op te volgen als leider van de Leuvense socialisten. El Khadraoui bevestigde gisteren dat hij niet terugkeert naar de lokale politiek. "24 jaar geleden werd ik voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid en enkele jaren later werd ik schepen. Daarna kon ik een carrière uitbouwen in het Europees parlement tot 2014. Toen ik nipt niet opnieuw werd verkozen, ging ik aan de slag als adviseur in de interne denktank van de Europese Commissie. Ik heb me de voorbije jaren niet veel bezig kunnen houden met de Leuvense politiek en daarom heb ik besloten om me geen kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als ik me niet volledig kan smijten dan moet ik ook geen kandidaat zijn op de lijst. Ik wil niemand blaasjes wijsmaken. Maar ik steun uiteraard voor de volle 100 % de ploeg van Mohamed Ridouani."





Aflossing van de wacht

Ondanks de afwezigheid van Saïd El Khadraoui staat sp.a toch voor de langverwachte aflossing van de wacht. Burgemeester Louis Tobback gaf al herhaaldelijk aan dat hij geen actieve rol meer zal spelen als sp.a deel zou uitmaken van de toekomstige coalitie maar blijft de partij wel steunen als lijstduwer. "De oude garde houdt zich aan de afspraak. We hebben heel wat jongeren de kans geboden om ervaring op te doen en nu gaan we zoals voorzien in 2012 met de oude garde op de laatste plaatsen staan. Maar laat er geen twijfel over bestaan dat we zoveel mogelijk stemmen willen halen. We hebben mooi werk geleverd maar er is nog veel te doen. We vragen als oude garde de steun van de kiezer zodat de ploeg van Mohamed Ridouani het werk voort kan zetten", aldus afscheidnemend burgemeester Louis Tobback.





Met de 'oude garde' bedoelt Tobback zichzelf, Jaak Brepoels, Dirk Robbeets en Myriam Fannes. Die laatste liet al verstaan dat ze bereid is om nog een termijn schepen te worden op voorwaarde dat de kiezer een dergelijk signaal zou geven via de voorkeursstemmen. Ook schepen Dirk Robbeets zit naar eigen zeggen in die positie. "We hebben plaats gemaakt voor de politieke jeugd maar als de kiezer nog een rol voor mij ziet dan word ik graag opnieuw schepen. We moeten het resultaat en de daarop volgende coalitie-onderhandelingen afwachten", klinkt het.





