Ruim 1.800 bezoekers op twintigste editie grote brocanterie indoor Stefan Van de Weyer

27 januari 2019

15u25 0 Leuven De twintigste brocanterie indoor in de Brabanthal in Heverlee was een succes. Organisator Daniel Van den Hoeck (69) uit Lubbeek was opgetogen over de opkomst. 94 standhouders hadden er voor ongeveer 530 lopende meter aan tafels met een grote keuze in onder andere antiek, brocante, curiosa, retro, vintage, decoratie en vinylplaten.

“Nog voor het middaguur waren er al 800 bezoekers genoteerd, dat was prima. Om één of andere reden scoren onze indoor brocanteries eind januari en begin februari enorm goed. Normaal zitten we rond de 1.300 bezoekers. Dit jaar is het regenweer ideaal om mensen aan te trekken”, aldus Van den Hoeck die tussen 1972 en 2008 brocantier was in Leuven.

“We hebben 94 deelnemers en meer dan een halve kilometer aan tafels met te verkopen waar op, toch een afstandje”, wist de organisator. André uit Kumtich is er ook al iedere editie bijgeweest. Hij verkoopt oud materiaal dat hij nieuw leven inblies en affiches van onder andere oude films.

“Ik heb nog geen enkele editie gemist. Ik heb hier altijd veel plezier en kan altijd tevreden terug kijken over het verloop en de verkopen van de dag. De filmaffiches worden ook schaarser, affiches met daarbij bijvoorbeeld Marilyn Monroe verkocht ik vroeger rond de 25 euro en die worden nu online aan de man gebracht aan 300 à 400 euro per stuk”, deelt André mee.